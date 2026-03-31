CDT serán más atractivos para invertir. BanRepública subiría duro las tasas

Después de la decisión que adoptó la junta directiva en su pasada reunión, en la que podían modificar las tasas de interés, todo puede pasar.

Para este martes 31 de marzo está previsto que, de nuevo, muevan las tasas y, no solo no parece haber espacio para que lo hagan a la baja, sino que aplicarían de nuevo un incremento tan alto o al menos cercano al de la vez anterior.

Implicaría que, si se cumplen los pronósticos del consenso de analistas de mercado, el Emisor estaría subiendo las tasas de interés en 100 puntos básicos, igual que lo hizo la vez anterior. Así lo estimaron en algunas de las encuestas que sondean a los expertos, aunque -hay que decirlo- en múltiples ocasiones se descachan.

De esa manera, las tasas de interés de referencia, que luego llegan hasta el consumidor final: el que va a tomar un crédito o tiene una tarjeta para hacer compras, pasarían del 10,25 % a 11,25 %, si se cumplen los pronósticos de la mayoría.

Con tasas de interés altas hay que tener mesura con el uso de las tarjetas de crédito Foto: Getty Images

Golpe al bolsillo, bien para el ahorrador

Si bien una tasa de interés más alta no es tan bueno para una economía, pues es un desestímulo a la toma de créditos para inversión, al ahorrador no le iría tan mal.

Omar Casas, General Manager de MejorCDT Colombia, afirma que, más allá de la decisión que tome el Banco de la República, ya los CDTs son una inversión refugio en época de incertidumbre. “Los colombianos deben tener claro que ya estamos en un entorno de tasas históricamente altas. Las tasas de los CDT reaccionaron con fuerza tras la última subida, alcanzando niveles superiores al 12 % efectivo anual, especialmente en plazos superiores a un año”.

Es decir, ya los niveles actuales sirven para proteger el patrimonio en un momento en el que se tiene la expectativa de que la inflación seguirá al alza, para cerrar el año por encima del 6 %, impulsada en parte por los efectos del incremento en el salario mínimo, entre otras variables que causan choque al bolsillo de todos (suben los precios de los bienes básicos).

Ministro de Hacienda Germán Ávila y Leonardo Villar gerente del Banco de la República Foto: Banco de la República / Youtube

El apretón por parte de las decisiones con la política monetaria podría continuar, pese a que varios de los integrantes de la junta del Banco de la República que optan por subir las tasas, son conscientes de que es algo doloroso para las finanzas de los hogares. Pero, según sustenta, es preferible un freno, por la vía de las tasas, a tener que enfrentar una alta inflación que, allí si, tendría efectos peores.