Gustavo Petro anuncia medidas para contrarrestar el aumento de las tasas de interés del Banco de la República

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió nuevamente a la decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés, una medida que ha criticado en distintos espacios y por la cual su ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la junta directiva.

El presidente Gustavo Petro cuestionó nuevamente esa decisión. Foto: PRESIDENCIA

El mandatario explicó, punto por punto, las cinco primeras medidas que implementará para contrarrestar ese hecho. Dijo que si no funcionan, volverá a ajustar.

Subsidio a los fertilizantes en Colombia: Petro anunció que el Gobierno nacional otorgará subsidios a los fertilizantes que se produzcan en el país y que evitará que se exporten. "No se deben exportar fertilizantes hechos en Colombia. Lo que se produzca se queda en Colombia y se subsidia. Toda exportación tiene que tener un alto arancel”, afirmó Petro. Crédito con tasas de subsidio en zonas de desastres: Petro dijo que, según lo establecido en el decreto de emergencia, las ayudas para Córdoba, Sucre y otros seis departamentos afectados pasarán por créditos del Banco Agrario para subsidiar la producción de alimentos de los campesinos de esos territorios. Según Petro, esto se sumaría a la reforma agraria que ya está implementando y a la entrega de tierra desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Frenar la exportación de carne: El presidente Petro dijo que “la exportación de carne no puede seguir”, pues considera que Colombia no tiene excedentes de carne y que, al exportarse, se estaría subiendo el precio. “Nos eleva la tasa de inflación de alimentos y va contra la política del Gobierno y más si lo que se exporta son vacas y terneras. Vamos a actuar de forma firme”, dijo. El mandatario reconoció que se sacrificará la balanza comercial, pero que es preferible que baje el precio de la carne para todos los colombianos. Subsidios a pequeñas y medianas industrias urbanas: Petro pidió que a través de Bancóldex se otorguen créditos a la pequeñas y medianas industrias urbanas. “No hay más que pensar. Bancóldex abre la línea de subsidios hacia la zona de la emergencia”, señaló. Cambio en la política de vivienda: El presidente dijo que se debe reemplazar la construcción de vivienda nueva por el mejoramiento de vivienda. “10 mejoramientos hacen una vivienda nueva”, aseguró. Según el mandatario se estaría en una fase de déficit que se debe contrarrestar con esta medida.

Petro aclaró que se trata del “primer envión” de medidas para contrarrestar el aumento de las tasas de interés, que según el mandatario, afectarían a los más pobres del país.

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Asimismo, dijo que el pago de la deuda de Colombia estaría creciendo por el incremento de la tasa de interés. “No es que estamos endeudando a Colombia, eso es una falsedad”, aclaró.

Uno de los sectores impactados sería la construcción de vivienda. Foto: juan carlos sierra-semana

Igualmente, defendió su tesis de entregar bonos pensionales a 637.000 ancianos y dijo que las mujeres serían las que más han recibido ayuda del Gobierno. “Ordeno, como presidente, la crisis no la van a pagar los pobres”, afirmó.

Petro criticó que en el caso del sector vivienda, el aumento de la tasa de interés habría inflado los precios de la vivienda en el país. “Esa decisión nos ha llevado a casi vaticinar la muerte completa de vivienda nueva porque ese es el efecto de subir la tasa de interés real”, dijo.