“El país se puede ir para la mier**”: Felipe Zuleta habla de la segunda vuelta y advierte los riesgos si gana Iván Cepeda

SEMANA: ¿Cómo vio todo lo que pasó en esta campaña?

FELIPE ZULETA: Yo creo que nunca había estado el país tan polarizado, pero esa polarización es culpa de Gustavo Petro. Petro fue el que llevó al país a odiarnos los unos con los otros. De las elecciones creo que la votación, espero, del candidato de la Espriella, será enorme, mucho más grande que la de Iván Cepeda.

SEMANA: ¿Por qué?

F.Z.: Porque han hecho campaña sucia contra Abelardo, contra su gente, contra su campaña y este país ya no traga entero. El país se mamó de Petro, ya no le creen. Esperemos al domingo que es definitivo, porque ahí nos estamos jugando la democracia, las libertades, nuestros derechos, o nos vamos a un régimen de izquierda radical, corrupto e ineficiente como del que venimos. Eso es así tan claro.

SEMANA: ¿Estamos en blanco y negro?

F.Z.: Aquí no hay zonas grises. Esto es: o nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestro país, nuestras libertades, nuestros derechos, o un régimen totalitario de izquierda.

SEMANA: Hay un video de Carlos Carrillo donde dice, supuestamente, que si no gana Iván Cepeda se iba a incendiar el país…

F.Z.: A él lo sacaron de la Unidad de Gestión del Riesgo, donde además HIZO una pésima gestión. Bueno, qué funcionario este gobierno ha hecho una buena gestión. Pero para amenazar y amedrentar están los de la primera fila y no sé qué, pues bueno, traten de incendiar el país. ¿Qué hacemos nosotros?

SEMANA: ¿Pero eso no es una amenaza?

F.Z.: Todo lo que hacen de Petro para abajo es una amenaza. Mire lo que dice este señor Carrillo, todos amenazan. Es que hoy el señor Petro no ha reconocido los resultados electorales de la primera vuelta. ¿Usted cree que Petro y esos secuaces que tiene van a reconocer los resultados frente al triunfo de Abelardo de la Espriella? No lo harán. Pero no vamos a dejar de votar por Abelardo de la Espriella porque nos da susto los de la primera línea. No.

SEMANA: Pero en un país presidencialista, como el nuestro, la opinión del mandatario es muy importante, pero Petro no tiene facultad alguna para desconocer o aceptar resultados electorales.

F.Z.: De acuerdo, no tiene ninguna facultad. Eso está probado. Él podrá decir misa, decir todo lo que quiera y lleva cuatro años diciendo barbaridades. Una más o una menos, no importa. Él no es autoridad para reconocer o no los resultados, aunque debería hacerlo, pero como no es demócrata, pues no lo va a hacer.

SEMANA: Gustavo Bolívar nos dijo en una entrevista que van a aceptar los resultados cuando salga el escrutinio, Es decir, unos ocho días después. ¿Qué va a pasar desde el 21 hasta que esté el escrutinio?

F.Z.: Ojalá los muchachos de la primera Línea no se dejen utilizar. El candidato de la Espriella les ha dicho: vea, el tema no es con ustedes, no es con la juventud, hay unos planes para la juventud. No se dejen utilizar.

Pero también les ha dicho que tienen todos los derechos y todas las garantías dentro del marco de la Constitución y de la ley. Y eso es así. Si van a quemar el país, pues el presidente Petro será el responsable hasta el 7 de agosto y el ministro de Defensa.

Diego Bonilla, editor político de SEMANA, y Felipe Zuleta Lleras. Foto: Publicaciones Semana-Guillermo T

SEMANA: Mire lo que hicieron con los Comandos de Frontera, suspendieron operaciones en su contra a pocos días de elecciones…

F.Z.: Si, eso es para que salgan a presionar a los votantes. Han hecho todas las barbaridades en materia de orden público. Mire los gestores de paz, alias Calarcá sigue muerto de la risa y a sus anchas. No los persiguen, no pasa nada. Es una decisión más de toda esta cosa demencial de Petro. Pero bueno, ya estamos a 51 días de que lo veamos salir del poder.

SEMANA: ¿Cuántos años lleva usted en el periodismo?

F.Z.: Voy a cumplir 40 este año.

SEMANA: ¿Y había alguna vez cantado su voto?

F.Z.: Nunca, ni en las columnas de opinión del Espectador que tengo hace 29 años. Nunca, pero ahorita me le metí de lleno a esto porque es que vuelvo y le digo, tengo 66 años, uso de razón hace 60, y nunca había visto el país al borde de caer en un régimen autoritario de izquierda, antidemocrático, pisoteando absolutamente todos los derechos de nuestra Constitución. Y pues uno en la vida tiene que jugársela en algún momento dado. Yo me la juego por el país en este momento. Creo que hay un compromiso patriótico con Colombia. yo con esto no gano nada, sino amenazas de muerte todos los días, insultos y estigmatizaciones de Petro. Pero como colombiano yo no quiero ver a mi hija y a mis nietos viviendo en un régimen como el de Cuba, no quiero. Y por eso me la he jugado literalmente a muerte, porque es lo que quiere Petro. Pero bueno, ese es otro tema.

SEMANA: Es riesgoso hacer el voto público…

F.Z.: Pues hombre, es que yo no tengo huesos entre closet, como dicen popularmente, y puedo hacerlo público. Lo hice desde el primer día en julio del año pasado, cuando Abelardo se lanzó y fue una posición que he mantenido y que me han respetado en BLU Radio, que es la tribuna más importante que yo tengo. Creo que eso es transparencia. Una cosa es informar y otra cosa es opinar. Si yo informo, lo hago de manera objetiva, veraz e imparcial. Pero los periodistas tenemos derecho a opinar.

SEMANA: Su voto está cantado, ¿Abelardo de la Espriella va a ganar?

F.Z.: Sí, lo creo plenamente. Hay que cuidar cada voto porque van a tratar de robarse las elecciones con la presión de los grupos narcotraficantes que Petro ha empoderado. Pero bueno, Abelardo tiene una estructura importante de testigos electorales. Abelardo va a ganar, no porque yo sea abelardista, es porque millones de colombianos estamos hastiados de estos cuatro años de gobierno y no queremos otro gobierno tan malo como el de Gustavo Petro.

SEMANA: Hay quienes dicen que Abelardo es de extrema derecha, ¿es así?

F.Z.: Abelardo es de la extrema coherencia, como él mismo dice, no es de extrema derecha. Así lo han querido vender, pero si lo fuera no hubiera escogido como su fórmula a una persona como José Manuel Restrepo que es un académico, economista y profesor universitario. Ahora, si gobernar bajo el manto de la Constitución y de la ley es extrema derecha, pues entonces millones de colombianos somos de extrema derecha. Porque estamos hastiados de que aquí todo el mundo hace lo que se le da la gana, bloquean las carreteras, se toman las ciudades y hacen lo que les da la gana.

SEMANA: Hay quienes quieren votar en blanco, ¿qué les dice?

F.Z.: Lo del voto en blanco es respetable. Pero creo que en una situación tan difícil para el país y con un futuro tan incierto, si cae en manos de Iván Cepeda, pues deberían pensar en el país realmente. Abelardo no va a ser una dictadura de derecha ni va a violar los derechos humanos, ni se va a dedicar a perseguir a la gente por ser gay, porque le dicen que es homofóbico, y yo soy gay, no crean en cuentos pendejos. Todo eso viene de Petro.

SEMANA: ¿Qué le pasa a Gustavo Petro con usted?

F.Z.: Yo no sé. Petro fue a las Naciones Unidas a hablar de mí. Petro puede ser mitómano, egocéntrico, megalómano, adicto, todo, pero no es estúpido. Petro me está aplicando lo que le aplicó a Miguel Uribe. Estigmatizar, estigmatizar y estigmatizar para que sus protegidos hagan la tarea. Eso es lo que le pasa a Gustavo Petro.

SEMANA: Le entiendo que Petro le está poniendo una lápida, ¿es así?

F.Z.: Así es, pero no me voy a dejar casar por Petro ni sus secuaces. A mi edad ya no se le tiene miedo a nada cuando no se le tiene miedo a la muerte. Punto.

SEMANA: Pero preocupa esto que usted dice, sobre todo, porque los ataques del mandatario han sido en contra de varios periodistas…

F.Z.: Se la pasa en eso, es una barbaridad y una irresponsabilidad. El que sembró el odio entre los colombianos fue Petro, dividió a todos con calificativos, Petro ha sido el mayor generador de odio en Colombia desde la época de la violencia liberal y conservadora de los años 50.

Felipe Zuleta Lleras Foto: Publicaciones Semana-Guillermo T

SEMANA: ¿Qué cree que va a ser Gustavo Petro desde el 7 de agosto? ¿A qué se va a dedicar?

F.Z.: Yo no sé qué va a hacer él. A mí me dicen que él quiere irse a Bruselas, pero no sé cómo porque el 7 de agosto a las 3:00 de la tarde, Petro no puede coger un avión comercial porque está en la Lista Ofac. No puede coger un avión, no puede alquilar una casa, no puede comprar un mercado con tarjeta crédito, no puede hacer nada. De golpe acaba preso en Estados Unidos. Petro viene jodiendo, jodiendo y jodiendo al presidente Trump, al secretario Marco Rubio y al senador Bernie Moreno y de golpe le echan mano en algún momento, no antes de elecciones, pero acuérdese que ya hay dos procesos preliminares en la Fiscalía de Nueva York contra Petro. Petro merece terminar preso en una cárcel de Estados Unidos. Pero seguramente se dedicará a seguir jodiendo. Se va a dedicar a dar lata en esa red social en X y a joder y a no dejar gobernar al próximo presidente. Pero además tengo una tesis.

SEMANA: ¿Cuál es?

F.Z.: Petro se ha dedicado con premeditación y alevosía a tirarse la campaña de Iván Cepeda. Cepeda es muy mal candidato, es errático y la campaña es errática. Pero Petro en su maldad ha decidido tirarse la campaña de Cepeda porque él quiere pasar a la historia como el único presidente de izquierda de los primeros 50 años de este siglo. Así es Petro. Si gana Cepeda, Petro se queda sin protagonismo.

SEMANA: Bueno, pero la realidad es que la primera vuelta mostró que el país está totalmente dividido…

F.Z.: Totalmente. Es que la gente está mamada con los mismos partidos de siempre. Entonces estamos polarizados, pero la campaña de Cepeda ya se jugó a fondo en la primera vuelta. Todo el que iba a votar por Cepeda ya votó por él. No veo para dónde van a crecer, bueno, con la presión de los grupos ilegales en esas zonas donde manejan el país puede ser.

SEMANA: ¿La elección de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial también enterró un poco la campaña de Cepeda?

F.Z.: Yo creo que Cepeda se equivocó porque ya tenía el voto de los indígenas, ya tenía las mingas, los resguardos indígenas y esos votos. ¿Qué le sumó ella? Nada. ¿Puede Aida Quilcué gobernar este país frente a una ausencia temporal o absoluta de Cepeda? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer los colombianos. ¿Tiene las capacidades para hacerlo? No se trata de si es indígena, si se graduó o no del colegio, ni nada de eso. ¿Usted como colombiano se ve con un presidente en un país con tantas dificultades que una presidenta como Aida Quilcué? Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer todos.

Ahora, yo no me referiré a las condiciones de la señora Quilcué porque pues eso es caer en caricaturas que no vale la pena. Hicieron falta los debates, pero no se dieron.

SEMANA: ¿Qué pasa en Colombia si gana Iván Cepeda?

F.Z.: Hace cuatro años por esta época lo dije con Petro: el país se va para la mierda. Y cuatro años después le doy la misma respuesta.

Gustavo Petro, Iván Cepeda Foto: Presidencia, Semana

SEMANA: ¿También se va para donde dice?

F.Z.: La misma, el país se va para la mierda. Si Cepeda gana sería un desastre, la imposición de un régimen de izquierda, despídase de sus derechos, despídase de sus libertades, despídase del sector privado, del sector empresarial empujando la salud, la educación, la vivienda, etcétera. Alístese para recoger el mercado que el gobierno de Cepeda le va a poner a hacer la cola. Va para allá.

SEMANA: Dicen que usted terminaría en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella, ¿es real?

F.Z.: No, yo a mi edad ya no aspiro a eso. No tengo ni intereses burocráticos ni quiero ser otra vez funcionario público. Ya fui ministro de Comunicaciones encargado, fui viceministro de Comunicaciones, fui director de Inravisión cuando era un ente respetable, fui consejero presidencial del presidente Barco. No, esto yo lo hago por el país. Etapa superada. Soy un viejo, no cacreco, como dice Petro, que tiene mi misma edad, pero seguiré haciendo mi periodismo por el tiempo que me quede de vida.

SEMANA: ¿Qué le toca hacer a Abelardo de la Espriella si es presidente?

F.Z.: Abelardo tiene que unir al país. No puede manejar el país fracturado, tiene que gobernar como no lo hizo Petro en cuatro años.

SEMANA: Pero esa gobernabilidad incluye al Congreso y está la bancada del Pacto Histórico que es mayoritaria. Por ejemplo, Alfredo Mondragón y María Fernanda Carrascal dividen totalmente…

F.Z.: Mondragón es el innombrable, no hablemos de él y María Fernanda, lo digo con respeto, ahora me dirán que que soy misógino, es intelectualmente discreta. Ahora, el Congreso es para debatir, para joder, para pelear, el Congreso es para no aprobar, para aprobar y eso no lo entendió Petro. El 20 de julio empieza otro Congreso y ya veremos. Pero le va a tocar a Abelardo hacer un gran esfuerzo para poner al país a pensar en propósitos comunes de cómo salimos todos adelante como país. ¿Fácil? No. ¿Imposible? tampoco.

SEMANA: Si Abelardo es elegido presidente, ¿qué más tiene que hacer de manera urgente?

F.Z.: Todo. Empecemos: el orden público es lo primero, coger todos esos pícaros y decirles que se someten o se les da de baja. Recomponer la moral de las Fuerzas Militares a ver cómo las fortalece. Seguramente va a haber ayuda de los Estados Unidos. El otro tema fundamental es el de la salud, es algo inmediato para estabilizar el sistema. Esos son los dos temas fundamentales que están preocupando a los colombianos. Ya vendrán los otros.

SEMANA: ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Armando Benedetti después del 7 de agosto?

F.Z.: No sé. Yo le pregunté en BLU hace unos días sí estaba asustado y me dijo que no, pero sí preocupado. Pero fíjese que ha estado muy callado en estos días. Ahora, Benedetti sale en una situación ya de entrada muy complicada y es estar en la lista Clinton.

SEMANA: ¿Y Verónica Alcocer?

F.Z.: Yo no hablar mal de Verónica Alcocer ni de que hizo negocios o no hizo negocios. Creo que Verónica Alcocer fue víctima de todo esto, ya venía con una relación muy deteriorada con Petro que le pasó las mozas por delante y todo. No quiero ni pensar en el futuro de ella porque lo cierto es que no le fue bien con este señor.