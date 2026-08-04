¿El regalo que recibió el presidente saliente, Gustavo Petro, se quedará en la Casa de Nariño?

Avanza la última semana de Gustavo Petro como mandatario de los colombianos, quien, según lo establece la Constitución Política, deberá dejar el cargo el próximo 7 de agosto.

Ese mismo día, el presidente electo de la República, Abelardo De La Espriella, se posesionará en una ceremonia que se realizará en Cali, dando inicio oficialmente a su mandato de cuatro años.

No pudieron impedir posesión de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto. El Consejo de Estado negó la petición

Sin embargo, este martes 4 de agosto, el presidente saliente, Gustavo Petro, recibió un regalo a pocos días de dejar la Casa de Nariño. Se trata de un busto de madera, que inicialmente fue ubicado en uno de los pasillos del palacio presidencial.

“Un regalo muy bonito”, anotó el mandatario saliente en su cuenta personal de X.

En las redes sociales, el regalo que recibió Petro no pasó desapercibido y varios usuarios se preguntaron si permanecerá en la Casa de Nariño.

Cabe señalar que, en el video que publicó Petro junto con el mensaje en X, el mandatario saliente dialoga con una mujer, quien le explica las características del obsequio y señala que se trata de un busto de madera tallado a mano.

“Yo alcancé a aprender a tallar, pero esto ya es algo de maestros”, dijo Petro.

Esta semana, Gustavo Petro también develó su retrato, el cual quedará ubicado en el pasillo donde se exhiben las imágenes de los expresidentes de Colombia.

La obra, de acuerdo con el Gobierno, tuvo un costo cercano a los 75 millones de pesos y estuvo a cargo de Luis Jaime Rojas Rodríguez, bajo la técnica de óleo sobre lienzo.

Gustavo Petro develó su retrato en la Casa de Nariño

Por último, trascendió que la imagen está acompañada de un texto que resume la vida del primer mandatario. Entre tantas cosas, se contó su perfil profesional y se citó su paso por la guerrilla del M-19.