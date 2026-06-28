Felipe Zuleta dice que Petro “se tiró” la campaña de Cepeda y lanza un pronóstico para el mandatario desde el 7 de agosto

A poco más de un mes de que Gustavo Petro abandone la Casa de Nariño, el periodista Felipe Zuleta habló sobre los posibles escenarios que existen para el mandatario que siempre puso en duda los resultados de las elecciones del 2026.
Zuleta, quien ha sido blanco de ataques por parte de Petro, aseguró que es difícil decir con certeza a qué se dedicará el mandatario cuando deje el poder, porque ha dicho muchas cosas que son complicadas de comprobar.
Sin embargo, lanzó una tesis de lo que podría ocurrir por los constantes ataques que está haciendo Petro en contra del gobierno de Estados Unidos.
“Yo no sé qué va a hacer él. A mí me dicen que él quiere irse a Bruselas, pero no sé cómo, porque el 7 de agosto a las 3:00 de la tarde, Petro no puede coger un avión comercial porque está en la Lista OFAC. No puede coger un avión, no puede alquilar una casa, no puede comprar un mercado con tarjeta de crédito, no puede hacer nada”, dijo.
Agregó: “De golpe acaba preso en Estados Unidos. Petro viene jodiendo, jodiendo y jodiendo al presidente Trump, al secretario Marco Rubio y al senador Bernie Moreno y de golpe le echan mano en algún momento, pero acuérdese que ya hay dos procesos preliminares en la Fiscalía de Nueva York contra Petro”.
Para el periodista de BLU Radio, quien ha tenido diferencias públicas con el mandatario, "Petro merece terminar preso en una cárcel de Estados Unidos. Pero seguramente se dedicará a seguir jodiendo. Se va a dedicar a dar lata en esa red social en X y a joder y a no dejar gobernar al próximo presidente".
Además, aseguró que Petro era uno de los interesados en que Iván Cepeda no fuera ganador de la contienda presidencial y explicó en detalle su tesis.
“Petro se ha dedicado con premeditación y alevosía a tirarse la campaña de Iván Cepeda. Cepeda es muy mal candidato, es errático y la campaña es errática. Pero Petro en su maldad ha decidido tirarse la campaña de Cepeda, porque él quiere pasar a la historia como el único presidente de izquierda de los primeros 50 años de este siglo. Así es Petro. Si hubiera ganado Cepeda, Petro se queda sin protagonismo".
Iván Cepeda aceptó la curul en el Senado que le otorga el estatuto de la oposición por haber quedado de segundo en la elección presidencial y es el llamado a asumir el liderazgo de la oposición. No obstante, Cepeda estuvo reunido con Gustavo Petro y manifestó que el líder de la oposición sería el mandatario.