Gustavo Petro aceptó el escrutinio que confirmó la victoria de Abelardo De La Espriella: “Acato las decisiones de los jueces”

En medio de los rumores que venían creciendo sobre el empalme entre el gobierno saliente y el mandatario electo Abelardo De la Espriella, el presidente Gustavo Petro publicó este viernes, 26 de junio, un comunicado revelando detalles del proceso y aceptando el escrutinio.

En el documento, el jefe de Estado expresó que acata el resultado en el que se confirmó la victoria de Abelardo De la Espriella en la segunda vuelta presidencial derrotando a Iván Cepeda en las urnas.

“El 7 de agosto del 2022 el pueblo colombiano me delegó la responsabilidad de dirigir los destinos de la Nación como presidente de Colombia, en esa fecha juré respetar la Constitución y las leyes. Por eso en este momento de transición democrática del gobierno, acato las decisiones de los jueces”, afirmó Petro.

Y agregó en la comunicación : “El país conoce mi posición, pero esta no va a ser un impedimento para el cambio de gobierno. Quiero reiterar que estamos listos para el desarrollo del empalme. Nos hemos preparado técnica, metodológica y logísticamente para esta tarea; en esta labor han participado más de 200 funcionarios compilando la información y se han recopilado las prioridades de atención inmediata con la finalidad de garantizar la continuidad del Estado, que es un principio constitucional”.

“Esta es una invitación a realizar un ejercicio de transición democrática respetando los principios de la transparencia, que sea ágil y útil; pero sobre todo que se realice en un marco de fortalecimiento de la institucionalidad colombiana”, concluyó en el documento.

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