Gustavo Petro dio inesperado giro tras la victoria de Abelardo De La Espriella enviándole un mensaje directo: “La supo hacer”

Este viernes 26 de junio, el presidente saliente Gustavo Petro sorprendió con una inesperada declaración en la Casa de Nariño, la primera en varios meses en la que aceptó preguntas de los periodistas.

El mandatario envió un particular mensaje al presidente electo Abelardo De La Espriella tras su victoria en las urnas, donde derrotó en segunda vuelta a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

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Petro expresó: “Lo que tiene que hacer Abelardo aquí es venir a recibir este Gobierno. Felicitaciones, obviamente, porque la supo hacer bien”.

Además, en uno de los apartes de la declaración que dio el jefe de Estado en los jardines de la Casa de Nariño, mencionó los errores que, según él, se cometieron en la campaña de Cepeda.

“Yo pienso que un poder comunicacional tan alto como el que tenía Abelardo, solo que el nuestro financiado por recursos internos, no públicos. El de él ya se sabe cómo se financió”, anotó el mandatario saliente.

El presidente Gustavo Petro felicitó a Abelardo De La Espriella, nuevo mandatario electo, y habló de los errores de la campaña de Iván Cepeda: “La supo hacer”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/FYVbKTWjn4 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 26, 2026

Además, Petro afirmó que está listo para iniciar el proceso de empalme con De La Espriella, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregó la credencial como nuevo mandatario de los colombianos.

Asimismo, el presidente saliente sostuvo una reunión en la Casa de Nariño con el excandidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, en la cual se definió que Petro será el líder de la oposición a la administración de De la Espriella, quien se posesionará el próximo 7 de agosto.

En sus redes sociales, Cepeda expresó: “SOMOS UN SOLO PROYECTO POLÍTICO. Hoy las fuerzas progresistas y democráticas representamos a medio país contado en las urnas. Somos un proyecto que, lejos de haber sido derrotado, se muestra como una fuerza social indiscutible que tiene profundas raíces en el pueblo colombiano. Tenemos un programa sólido, y contamos con muchos liderazgos destacados en el país”.

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Agregó: “Desde sectores de la extrema derecha se ha buscado promover nuestra división. Que no se equivoquen: nuestra unidad y articulación son sólidas. Con el presidente Gustavo Petro me une una larga historia de amistad personal y de construcción del proyecto político. Nos unen identidades y una historia de luchas compartidas. Nada ni nadie podrá fisurar nuestra relación y nuestro trabajo conjunto por hacer que avance la transformación social y democrática de Colombia”.