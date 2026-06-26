Gustavo Petro reveló su decisión final sobre el empalme con el presidente electo Abelardo De La Espriella: este es el video

El presidente saliente Gustavo Petro dio una declaración en la Casa de Nariño este viernes, 26 de junio, en la que expresó que “estamos listos” para avanzar en un proceso de empalme con el mandatario electo Abelardo De La Espriella.

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Sin embargo, en un diálogo espontáneo que tuvo con la prensa en los jardines de la Casa de Nariño, Petro indicó que aún no se ha comunicado con Abelardo De La Espriella, pese a que el Consejo nacional Electoral (CNE), le entregó la credencial como nuevo presidente de la República.

“Nosotros estamos listos. Estamos listos, estamos esperando que venga, si quieren”, manifestó el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro en compañía de Iván Cepeda afirmó que “está listo” para iniciar el empalme con el mandatario electo Abelardo De La Espriella. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1qH7O8nGeB — Revista Semana (@RevistaSemana) June 26, 2026

No obstante, De La Espriella en su primer discurso como presidente electo, insistió que su intención es realizar una auditoría para identificar el nivel de “saqueo” en el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

Además, el jueves de esta semana en la ceremonia de entrega de credenciales, el presidente electo realizó un fuerte diagnóstico de la administración de Petro, la cual llegará a su final el próximo 7 de agosto.

“Debilitar las instituciones y de dividir a los colombianos sembrando en el alma de muchos. El encargo de que el 7 de agosto asumiré el Gobierno de un país profundamente quebrantado. La persona a la que he de suceder se encargó de degradar la majestad de la presidencia de la república, de debilitar las instituciones y de dividir a los colombianos sembrando en el alma de muchos el odio de clases”, indicó el mandatario electo desde Corferias.

También expresó en su intervención: “Recibiré una nación golpeada, pero no derrotada. Una república herida, pero con la fortaleza suficiente para levantarse erguida nuevamente. La ardentía del pueblo se vio reflejada en la campaña que acaba de culminar. A pesar de los ataques, de los insultos, de los malos tratos y de los atentados personales, no nos dejamos intimidar”.

Por otro lado, este viernes 26 de junio se conoció por medio de las redes sociales del presidente electo Abelardo de la Espriella, que Rodrigo Lara será su ministro de Interior.

“El que NUNCA abandonó lo que más ama. Emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción”, subrayó.

Y manifestó: “El que NUNCA, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su Patria; el que NUNCA renunció a sus principios; el que NUNCA dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que NUNCA ha dejado de combatir a los corruptos. Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior de la Patria Milagro.

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“Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción. Bienvenidos a la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales. Hoy más que nunca, firme con la institucionalidad y ¡Firme por la Patria!”, concluyó.