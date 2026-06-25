En su primer discurso como presidente electo, Abelardo De La Espriella dio un fuerte diagnóstico del gobierno de Gustavo Petro

Este jueves 25 de junio, el presidente electo de Colombia Abelardo De La Espriella dio un discurso de más de 20 minutos luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), le entregó la credencial que lo oficializa como nuevo mandatario de Colombia.

Trámite que se dio en Corferias, en el pabellón 5, luego de que finalizó esta semana la audiencia nacional de escrutinio, en donde se ratificó el resultado electoral de la segunda vuelta presidencial.

Empezó el desmonte de la paz total de Petro: anuncio de De La Espriella a grupos armados para someterse a la justicia anticipó crisis en las mesas de negociación

En esa intervención, De La Espriella dio un primer diagnóstico del saliente gobierno de Gustavo Petro: “Debilitar las instituciones y de dividir a los colombianos sembrando en el alma de muchos. El encargo de que el 7 de agosto asumiré el gobierno de un país profundamente quebrantado. La persona a la que he de suceder se encargó de degradar la majestad de la presidencia de la república, de debilitar las instituciones y de dividir a los colombianos sembrando en el alma de muchos el odio de clases”.

Y avanzó en su discurso: “Recibiré una nación golpeada, pero no derrotada. Una república herida, pero con la fortaleza suficiente para levantarse erguida nuevamente. La ardentía del pueblo se vio reflejada en la campaña que acaba de culminar. A pesar de los ataques, de los insultos, de los malos tratos y de los atentados personales, no nos dejamos intimidar”.

Acto de entrega de credenciales mediante el cual Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano serán acreditados como presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026–2030. Foto: José Vargas

“El pueblo se hizo fuerte, creció y difundió por todos los rincones de la patria el espíritu de nuestra propuesta política. La difamación se respondió con argumentos y el odio con firmeza y coraje. Así se forjó esta victoria. En las plazas, en las calles”, subrayó Abelardo De la Espriella.

Entre tanto, el nuevo mandatario de los colombianos quien se posesionará en el cargo el próximo 7 de agosto, le envió un ultimátum a los grupos armados al margen de la ley para que en un mes se sometan a la justicia.

“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas, ni concesiones inaceptables, como la que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La convivencia del actual Gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa”, indicó el presidente electo.

Procurador Gregorio Eljach y su opinión tras el ultimátum de Abelardo De La Espriella a los grupos criminales

Y finalmente manifestó en el evento de entrega de credenciales del CNE: “Se acabó la contemporización con el crimen, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia; enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa Fuerza Pública colombiana”.