“Le deseo éxitos”: Francia Márquez se refirió al triunfo en las urnas de Abelardo De La Espriella e hizo varias reflexiones

Casi una semana después de la segunda vuelta electoral, la vicepresidenta Francia Márquez rompió su silencio y se refirió al triunfo en las urnas que le significó la Presidencia de Colombia a Abelardo De La Espriella por los próximos cuatro años.

Márquez habló después de que el Consejo Nacional Electoral acreditó oficialmente que el Tigre aventajó en casi 250.000 votos a Iván Cepeda, el candidato de izquierda apoyado por el Gobierno de Gustavo Petro.

La vicepresidenta Francia Márquez dijo que respeta la voluntad del pueblo colombiano. Foto: Vicepresidencia.

“Recibo con respeto la decisión democrática del pueblo colombiano expresada en las urnas y le deseo al nuevo Gobierno sabiduría y acierto en la responsabilidad de conducir el destino de nuestro país”, escribió Márquez en su cuenta oficial de X.

A su juicio, este tiempo exige grandeza, serenidad y respeto por la diferencia: “Colombia necesita una política que escuche, que dialogue, que no profundice las heridas y que ponga por encima de cualquier interés el bienestar de la gente, de los pueblos y de los territorios”, destacó.

Este 25 de junio se realizó la entrega de credenciales a Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia. Foto: JOSÉ VARGAS

Agregó: “En este Gobierno hemos caminado con la convicción de que la vida debe estar en el centro de todas las decisiones; de que la justicia social, la paz, la igualdad y la dignidad de las comunidades históricamente excluidas son deudas profundas que deben saldarse. Por eso, deseo de corazón que esas luchas no retrocedan y que lo alcanzado no se pierda, porque en ello también se juega la esperanza de los colombianos y colombianas”.

Asimismo, expresó: “Hoy, más que nunca, Colombia necesita una política a la altura de su gente: una política que no siembre odio, que no convierta la diferencia en enemistad, que cuide la palabra, respete la vida y entienda que gobernar es, ante todo, un acto de responsabilidad con la gente, con el presente y el futuro del país”.

Por último, Márquez envió un mensaje a los colombianos: “Quiero decir que seguiremos sembrando semillas de esperanza hasta que la dignidad se haga costumbre. Le deseo éxitos al próximo Gobierno de Colombia”.

A diferencia de Petro, la vicepresidenta jugó un papel poco protagónico en las elecciones presidenciales que finalizaron el pasado domingo 21 de junio. De hecho, varios de sus seguidores se han preguntado en redes sociales qué ocurrió con Francia Márquez, quien pasó de ser una voz líder en la campaña presidencial de 2022 a una funcionaria opacada y silenciosa durante los últimos meses.

El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez tuvieron diferencias durante su Gobierno. Foto: AFP

Márquez ha sido crítica de su propio Gobierno por la forma de operar el Estado. Ha dicho en reiteradas oportunidades que las grandes inversiones prometidas para regiones apartadas del país no llegaron. Su postura le ha generado dolores de cabeza con Gustavo Petro.