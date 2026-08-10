Rompe el silencio Luis Fernando Velasco, exministro de Petro salpicado en escándalo de la UNGRD

Se pronunció Luis Fernando Velasco, el exministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro que enfrenta problemas legales por cuenta del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Las palabras las emitió en la madrugada de este lunes, 10 de agosto, luego de que la justicia le otorgara la libertad después de estar siete meses en prisión por vencimiento de términos. Él se encontraba recluido en la sede de Carabineros de la Policía en Cali.

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Aunque salió de la cárcel, seguirá vinculado al expediente y anticipó que seguirá luchando por su inocencia: “Continuaré ejerciendo mi defensa con la certeza de que mis argumentos serán escuchados y valorados con absoluta independencia e imparcialidad”.

En el mismo trino se refirió a su familia: “Volver a casa, abrazar nuevamente a mi esposa y a mi hija, y reencontrarme con toda mi familia, con mis padres ya mayores, que nunca han dejado de creer en mí y me impulsan a seguir defendiendo mi inocencia, me devuelve fuerzas para continuar”.

Exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Foto: colprensa

Y concluyó: “Mi gratitud, igualmente, con el equipo de mi defensa por su compromiso, rigor y acompañamiento permanente. De su mano seguiré afrontando este proceso como siempre he procurado hacerlo en todas mis actuaciones: de cara al país, con respeto por las instituciones y con la serenidad de quien confía en que, al final, la verdad y la justicia siempre terminan abriéndose paso”.

Como se recordará, el 18 de diciembre de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el mismo escándalo de corrupción.

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En el caso de Velasco, la Fiscalía lo investiga por presunto concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.