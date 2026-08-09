Abelardo De La Espriella informa al país contundentes golpes de la Fuerza Pública y revela orden que dio: “Los vamos a cazar”

El presidente Abelardo De La Espriella habló tras los recientes golpes que la Fuerza Pública ha dado a diferentes estructuras criminales en varias zonas del país, lo que se produce tan solo dos días después de que iniciara la nueva administración.

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En primer lugar, el mandatario se refirió a la muerte de alias Ruso o Alemán, cabecilla principal de la estructura 28 de las disidencias de las Farc. Esta baja se dio en zona rural del municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta.

“Era experto explosivista y había sido enviado desde Arauca para que asumiera como cabecilla principal. (...) También, este bandido tenía la orden de llevar a cabo confrontaciones con las disidencias del bandido alias Calarcá”, dijo De La Espriella.

En este mismo operativo, según mencionó, también fueron dados de baja otros tres sujetos que serían integrantes del grupo armado.

El presidente también se refirió a una operación que se realizó en Antioquia y que terminó en la muerte de dos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle, que pertenece al Clan del Golfo.

Además, se logró la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia. “Esta comisión terrorista a la que se le propinó este golpe, es la misma que en el 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados”, expresó.

En un tercer operativo, pero en el municipio de Necoclí en el Urabá antioqueño, el Ejército y la Armada capturaron a cuatro miembros de la subestructura Gabriel Poveda Ramos, que también pertenece al Clan del Golfo.

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“Estos resultados operacionales son un mensaje claro y contundente para todos los bandidos de Colombia: No hay lugar en el que se puedan esconder cuando el Estado se decide”, apuntó.

Abelardo De La Espriella también indicó que dio una orden a la Fuerza Pública: se tienen que adelantar todas las operaciones que sean necesarias y también las que en su momento no se llevaron a cabo durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia. Foto: Guillermo Torres/SEMANA.

“En la era del Tigre no habrá tregua para los bandidos y los vamos a cazar, no importa en dónde se escondan. Hoy más que nunca estoy firme por la patria”, concluyó el jefe de Estado.