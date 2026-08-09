Gobierno De La Espriella confirma baja a importante cabecilla de las disidencias de alias Iván Mordisco: detalles del duro golpe

El Gobierno de Abelardo De La Espriella celebró en su primer día de Gobierno la primera baja a una estructura criminal y, hoy, en su segundo día, las Fuerzas Especiales de Colombia confirmaron la baja de un peligroso cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco.

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Las autoridades confirmaron la baja de alias el Ruso, un peligroso cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco. Se conoció que, aunque El Ruso delinquía en Arauca, inteligencia militar lo habría ubicado en Guaviare, hasta donde lo persiguieron y fue abatido.

Hernando Forero Mosquera, alias El Ruso

Fuentes de las Fuerzas Militares confirmaron a SEMANA que la nueva baja correspondería a alias El Ruso, identificado como Hernando Forero Mosquera, quien habría sido uno de los principales cabecillas de la autodenominada estructura 28.

Forero Mosquera es identificado como uno de los hombres más cercanos a alias Antonio Medina, máximo cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco en la Orinoquía de Colombia. Así, se consolidaría como un golpe contundente del Gobierno de Abelardo De La Espriella a las estructuras armadas colombianas.

Alias el Ruso fue dado de baja. Foto: Guillermo Torres SEMANA

¿Quién es Antonio Medina?

Dentro de la estructura de mando de las disidencias de Mordisco en esa región aparece alias Antonio Medina, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas que ha tenido injerencia en Arauca.

Alias Antonio Medina sería el jefe de las disidencias de las Farc en Arauca y cabecilla del frente 28. En este contexto, la baja de alias El Ruso es un duro golpe para esta estructura ilegal colombiana.

Alias Antonio Medina. Foto: Captura en pantalla de video de Facebook Crisma Mar

La estructura 28 no es una organización nueva dentro del mapa criminal del oriente colombiano. De acuerdo con la información que anteriormente suministraron las Fuerzas Armadas, esta facción de las disidencias de las Farc opera principalmente en Arauca, Casanare y Boyacá, territorios en los que las autoridades han identificado actividades relacionadas con grupos armados ilegales.

El pasado 5 de julio el Ejército informó sobre la ubicación de un depósito ilegal en Támara, Casanare, que pertenecía a la estructura 28. En el lugar fueron encontrados explosivos, granadas, proveedores, chalecos, elementos de intendencia e insumos médicos que, según las autoridades, serían utilizados por integrantes de esa organización.

Ese hallazgo permitió dimensionar parte de la capacidad logística de la estructura. Según el Ejército, entre los elementos encontrados había artefactos explosivos improvisados y material que podría ser utilizado para desarrollar acciones contra la Fuerza Pública y la población civil.

Esta baja se da en medio de dos días tensionantes que marcaron el inicio del nuevo Gobierno. El domingo estuvo enmarcado por fuertes enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y disidencias, mientras que el sábado fue un día desafortunado en donde se reportaron atentados en regiones rojas y alarmantes tiroteos a estaciones de policía, como sucedió en el corregimiento de Guamalito, en jurisdicción del municipio de El Carmen, Norte de Santander.