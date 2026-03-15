Fuerzas Militares bombardean ocho campamentos de las disidencias de Antonio Medina en Casanare

SEMANA confirmó que en las últimas horas las Fuerzas Militares lanzaron un bombardeo en contra de las disidencias de las Farc, lideradas por Antonio Medina, en zona rural del municipio de Tamara, en el departamento de Casanare.

Tras su captura, cabecilla de disidencias de Calarcá reveló la ubicación de un menor reclutado y arsenal de guerra

Las primeras versiones indican que la ofensiva estaría dirigida en contra de ocho campamentos de dicha estructura que estaba ubicada en zona montañosa y de difícil acceso, por lo que todavía no se conocen resultados del bombardeo.

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