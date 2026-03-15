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Fuerzas Militares bombardean ocho campamentos de las disidencias de Antonio Medina en Casanare

La operación sigue en desarrollo y hasta el momento no se conocen los resultados de la ofensiva.

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Redacción Semana
15 de marzo de 2026, 3:55 p. m.
Imagen referencia de las disidencias de las Farc.
Imagen referencia de las disidencias de las Farc. Foto: AFP

SEMANA confirmó que en las últimas horas las Fuerzas Militares lanzaron un bombardeo en contra de las disidencias de las Farc, lideradas por Antonio Medina, en zona rural del municipio de Tamara, en el departamento de Casanare.

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Las primeras versiones indican que la ofensiva estaría dirigida en contra de ocho campamentos de dicha estructura que estaba ubicada en zona montañosa y de difícil acceso, por lo que todavía no se conocen resultados del bombardeo.

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