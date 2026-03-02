Confidenciales

Petro desmiente alerta de atentado en contra del gobernador de Antioquia y del alcalde de Medellín

Con un trino publicado en su cuenta de X, el presidente aseguró que no sabe la razón de la cancelación de la visita de los dos mandatarios regionales a Hidroituango.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 4:33 p. m.
Andrés Julián Rendón, Gustavo Petro y Federico Gutiérrrez.
Andrés Julián Rendón, Gustavo Petro y Federico Gutiérrrez.

Luego de que el comandante del Ejército de Colombia, mayor general Royer Gómez Herrera, desmintiera una supuesta información de inteligencia que habría advertido al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre un posible ataque en su contra durante una visita a Hidroituango, el presidente Petro ratificó la inexistencia de tal alerta.

“Entonces estamos jodidos”: Fico Gutiérrez responde a desmentida del Ejército por advertencia de atentado en Hidroituango

Con un trino publicado en su cuenta de X, el presidente desmintió la información: “No hay ninguna evidencia de que fueran a atentar contra el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín. No se sabe la razón por la que no fueron a Hidroituango”, advirtió Petro.

Ese mensaje llegó justo después de que el comandante del Ejército señalara: “Nosotros no emitimos ninguna alerta, ni verbal ni escrita, sobre una acción criminal que se tuviera planeada en contra del señor gobernador o del señor alcalde o de la infraestructura del proyecto; razón por la cual nosotros desconocemos la razón por la cual toman la decisión de suspender la visita”.

Federico Gutiérrez y Gustavo Petro
Federico Gutiérrez y Gustavo Petro.

Frente a estos comentarios, el alcalde de Medellín señaló en SEMANA: “Entonces estamos jodidos porque la información nos la dio el Ejército y nos la dieron también los integrantes de nuestro esquema de seguridad, que son de la Fuerza Pública. El gobernador ha insistido en eso. Si fuera por nosotros, estaríamos allá”.

La Alianza Verde y En Marcha le pidieron a sus militantes no votar las consultas del 8 de marzo

Abelardo de la Espriella dice qué hará con las personas que no voten por él: “Ni los de antes pudieron”

Registraduría y TikTok lanzan alianza por elecciones: así podrá consultar información sobre el proceso electoral

El procurador general, Gregorio Eljach, reconoció que es masón y dijo, con orgullo, que tiene el grado más alto: “Es una filosofía de vida”

Daniel Coronell se pone a pelear con Grok, por la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, y la inteligencia artificial lo desmiente

Buscan fortalecer el acceso a la justicia en Nariño

Mauricio Cárdenas cerró campaña en Bogotá y reafirmó sus propuestas para dar solución a las problemáticas del país

