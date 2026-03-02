Petro desmiente alerta de atentado en contra del gobernador de Antioquia y del alcalde de Medellín

Luego de que el comandante del Ejército de Colombia, mayor general Royer Gómez Herrera, desmintiera una supuesta información de inteligencia que habría advertido al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre un posible ataque en su contra durante una visita a Hidroituango, el presidente Petro ratificó la inexistencia de tal alerta.

“Entonces estamos jodidos”: Fico Gutiérrez responde a desmentida del Ejército por advertencia de atentado en Hidroituango

Con un trino publicado en su cuenta de X, el presidente desmintió la información: “No hay ninguna evidencia de que fueran a atentar contra el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín. No se sabe la razón por la que no fueron a Hidroituango”, advirtió Petro.

Ese mensaje llegó justo después de que el comandante del Ejército señalara: “Nosotros no emitimos ninguna alerta, ni verbal ni escrita, sobre una acción criminal que se tuviera planeada en contra del señor gobernador o del señor alcalde o de la infraestructura del proyecto; razón por la cual nosotros desconocemos la razón por la cual toman la decisión de suspender la visita”.

Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Foto: Suministrado a Semana

Frente a estos comentarios, el alcalde de Medellín señaló en SEMANA: “Entonces estamos jodidos porque la información nos la dio el Ejército y nos la dieron también los integrantes de nuestro esquema de seguridad, que son de la Fuerza Pública. El gobernador ha insistido en eso. Si fuera por nosotros, estaríamos allá”.