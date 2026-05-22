La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) emitió este 22 de mayo un comunicado en el que se refirió a las acciones que adelanta junto con Hidroituango ante la posible llegada del fenómeno de El Niño al país, un evento meteorológico que mantiene en alerta a diferentes sectores públicos y privados, entre ellos el energético.

ANLA confirmó que Hidroituango está autorizada para operar con toda su capacidad, tras alarmas por el fenómeno de El Niño

En la actualidad, diferentes entidades han venido adoptando medidas frente a los efectos climáticos que podrían impactar varias regiones del territorio nacional durante los próximos meses. Por esta razón, la Anla señaló que las acciones buscan garantizar la seguridad energética del país y atender los procesos ambientales pendientes relacionados con el proyecto hidroeléctrico ubicado en Antioquia.

Asimismo, se dispuso una mesa técnica con Hidroituango para apoyar las actividades de aprovechamiento forestal en el vaso del embalse, acciones que, según indicó la autoridad, se encuentran pendientes por parte de la sociedad hidroeléctrica. La reunión técnica fue citada para el próximo 27 de mayo y tiene como propósito coordinar las actividades necesarias ante el eventual impacto del fenómeno de El Niño.

Se están preparando las medidas para el fenómeno de El Niño, que se pronostica como uno de los más fuertes de la historia - imagen de referencia. Foto: Guillermo Torres

La entidad también aseguró que el proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango cuenta actualmente con las autorizaciones ambientales necesarias para aumentar la cota del embalse hasta los 420 metros sobre el nivel del mar. Según el documento, dichas autorizaciones corresponden a procedimientos administrativos contemplados en el Decreto 1076 de 2015.

En ese mismo sentido, la Anla afirmó que no ha impedido ni restringido el llenado del proyecto para alcanzar la cota requerida y explicó que las actuaciones recientes se han realizado dentro de lo estipulado en la licencia ambiental y en la Resolución 457 del 13 de marzo de 2025.

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Frente a la intensidad prevista del fenómeno climático y sus posibles impactos sobre la generación de energía, la autoridad ambiental invitó a Hidroituango a coordinar y actuar de manera técnica para adelantar la adecuación del vaso del embalse.

Además, la directora de la Anla, Irene Vélez Torres, señaló que la prioridad de la entidad ha sido garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas dentro de la licencia ambiental. La funcionaria indicó que la autoridad ha promovido espacios de articulación técnica con todos los actores involucrados y aseguró que la apertura de estos escenarios hace parte de un ejercicio institucional que se ha desarrollado desde el inicio del proceso.

Hidroituango Foto: Cortesía EPM

“El escenario de variabilidad climática tan intensa y severa nos exige actuar con celeridad y compromiso con el país”, afirmó Vélez Torres en el comunicado oficial publicado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.