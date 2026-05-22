Así capturaron a Valentina Mor en Medellín por robos a extranjeros en Antioquia y Cartagena

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, junto con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de una reconocida influenciadora de redes sociales conocida como Valentina Mor por presuntamente robar a ciudadanos extranjeros en las ciudades de Medellín, en Antioquia, y Cartagena, Bolívar.

Capturan por segunda vez a Valentina Mor, señalada de drogar y robar a turistas: “Se burlaba de las autoridades”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, donde entregó algunos detalles de este caso que ha sido de impacto entre la ciudadanía.

“Se burlaba de las autoridades en redes sociales, posaba con fajos de billetes y creía que podía esconderse detrás de seguidores y videos. Hoy terminó capturada”, dijo.

Asimismo, el mandatario paisa indicó que alias Valentina Mor es señalada de participar en hurtos contra ciudadanos extranjeros en Medellín y Cartagena, utilizando sustancias tóxicas para dejar a sus víctimas en estado de indefensión y luego robarlas.

“El operativo se realizó en Laureles, donde fueron recuperados varios elementos hurtados”, agregó Gutiérrez.

El alcalde Gutiérrez aprovechó el espacio para enviar un mensaje a los criminales que llegan a su ciudad a imponer el terror y causar pánico.

“Quiero ser claro: en Medellín no vamos a permitir que delincuentes se disfracen de ‘influencers’ para cometer delitos. Aquí los identificamos, se capturan y los ponemos ante la justicia”, finalizó.

Valentina Mor fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de presentarla ante un juez de control de garantías e imputarla por el delito de hurto calificado y agravado. Foto: Alcaldía de Medellín

Según el expediente del caso, tras ganarse la confianza de las víctimas, la mujer presuntamente procedía a despojarlas de sus pertenencias de valor, ya sea mediante la modalidad de engaño, factor de oportunidad o, según líneas de investigación citadas por la administración local, mediante el uso de sustancias químicas que dejaban a los afectados en estado de indefensión.

Durante la inspección al inmueble residencial, los investigadores de la Sijín incautaron material probatorio que presuntamente vincula a la creadora de contenido con las denuncias. Entre los elementos recuperados se destacan unas gafas de sol de alta gama y dinero en efectivo. Los elementos tecnológicos y accesorios incautados serán fundamentales dentro de la cadena de custodia para el respectivo proceso de judicialización.

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Este hecho marca la segunda detención de la creadora de contenido en un periodo corto. A principios del presente mes, el pasado 1 de mayo de 2026, la mujer fue retenida en flagrancia por personal de vigilancia privada de un establecimiento comercial en Medellín, al ser sorprendida con pasaportes, documentos de identidad de un tercero extranjero y una suma de dinero en efectivo cuya procedencia no pudo justificar en el sitio.

En dicha oportunidad, tras las respectivas verificaciones de las autoridades competentes, la ciudadana fue dejada en libertad. Asimismo, registra requerimientos previos en la ciudad de Cartagena por presuntas conductas similares captadas en sistemas de videovigilancia.