Turismo MICE: Medellín se consolida en la industria global de reuniones

La Alcaldía de Medellín destacó esta semana que la ciudad se ha consolidado como uno de los destinos de reuniones y eventos con mayor crecimiento en América Latina, según el informe GlobeWatch Business Analytics 2025 de la International Congress and Convention Association, considerado el ránking más importante del mundo para congresos internacionales asociativos.

De acuerdo con el reporte, Medellín pasó de 16 congresos internacionales ICCA en 2024 a 26 en 2025, lo que la consolida en el segmento de turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions)

“Representa un crecimiento del 62,5 % en apenas un año. Gracias a este resultado, la ciudad subió del puesto 26 al 19 en el ranking de ciudades de Las Américas, y del puesto 12 al 11 en Latinoamérica”, señaló la Alcaldía.

“Este crecimiento posiciona hoy a Medellín entre los destinos de reuniones con mejor desempeño reciente de la región y la ubica al nivel de ciudades internacionales reconocidas dentro de la industria global de congresos y eventos. ICCA – International Congress and Convention Association – es la principal organización global especializada en congresos internacionales organizados por asociaciones profesionales, científicas, académicas, médicas, tecnológicas y sectoriales", subrayó.

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Este escalafón es considerado uno de los principales indicadores de reputación, confianza y posicionamiento internacional para las ciudades que compiten en la industria global de reuniones.

Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, afirmó que “este avance se reconoce como una muestra de confianza en la ciudad y la estrategia de promoción que se viene consolidando junto a aliados estratégicos”.

Dijo también que así Medellín continúa proyectándose como un destino que no solo recibe eventos, sino que se posesiona como escenario de oportunidades, conocimiento e intercambio global.

Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, Medellín. Foto: Instagram @ lisagilpin0706

Juliana Cardona Quirós, directora ejecutiva del Greater Medellín Convention & Visitors Bureau, resaltó que “los 26 eventos ICCA corresponden únicamente al segmento de congresos internacionales asociativos medidos bajo metodología ICCA y no representan la totalidad de eventos captados por la ciudad. Durante 2025, Medellín captó y acompañó 103 eventos, de los cuales 59 fueron internacionales, proyectando 242.000 asistentes, más de 752.000 cuartos/noche y un impacto económico estimado superior a USD 156 millones”.

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Medellín se consolida en el radar global del turismo

Medellín también fue seleccionada recientemente por National Geographic como uno de los 25 lugares imperdibles del planeta para visitar en 2026, un hito que confirma su consolidación como referente turístico global.

La inclusión de Medellín en este listado internacional se fundamenta, según la revista estadounidense, en una profunda transformación social y urbana.

Aunque en las décadas de 1980 y 1990 la ciudad fue escenario de violencia vinculada al narcotráfico y a los grupos armados, hoy -reseña ese medio- ese pasado convulso contrasta con una realidad vibrante marcada por el arte, la innovación y la cultura.

National Geographic resalta que Medellín ha logrado reinventarse, convirtiéndose en un destino acogedor para quienes buscan experiencias auténticas y significativas.