Expiden la circular única de calidad turística para fortalecer el sector en Colombia; estos son los detalles

El Ministerio de Comercio expidió esta semana la circular única de calidad turística, una herramienta que reúne en un solo documento normatividad, orientaciones y procesos relacionados con la gestión de la calidad de este sector en Colombia.

¿Busca tranquilidad cerca de Bogotá? Conozca una de las ciudades más seguras de Colombia, perfecta para visitar en 2026

De acuerdo con el Ministerio, esta circular hace parte de las acciones del Programa Nacional de Calidad Turística, establecido mediante la Resolución 0612 de 2024, y busca fortalecer la competitividad del sector, promover mejores prácticas y facilitar la articulación entre los diferentes actores para lograr un turismo orientado a la excelencia.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, aseguró que esta iniciativa permitirá “avanzar en la consolidación de un turismo más sostenible, seguro y alineado con las necesidades del mercado nacional e internacional”.

“Con la Circular Única de Calidad Turística seguimos fortaleciendo las herramientas para mejorar la prestación de los servicios turísticos, generar confianza en los viajeros y promover estándares de calidad en los territorios”, dijo.

El documento reúne orientaciones sobre gobernanza turística, Sistemas Territoriales de Calidad Turística (SITCAT), normalización técnica, procesos de capacitación y certificación, promoción de buenas prácticas, y lineamientos para actividades de turismo de aventura.

La herramienta está dirigida a entidades territoriales, prestadores de servicios turísticos, atractivos turísticos y actores del subsistema nacional de la calidad, y puede consultarse en la página web del ministerio de Comercio, Industria y Turismo www.mincit.gov.co y en el portal oficial de calidad turística.

El pueblo del Valle que estuvo ubicado en tres lugares distintos en su historia, ideal para los amantes de la aventura

Lanzan cinco cursos virtuales para fortalecer el turismo responsable en Colombia

El Ministerio de Comercio informó que están a disposición de la ciudadanía cinco cursos virtuales, gratuitos y certificados, en turismo responsable, como parte de dos proyectos orientados a fortalecer las capacidades del sector y promover prácticas sostenibles en todo el país.

Bogotá es uno de los princpales destinos turísticos del país. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

“La oferta formativa incluye contenidos en prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), buenas prácticas de turismo responsable, promoción y protección del patrimonio cultural y natural, prevención de la trata de personas, y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en contextos de viaje y turismo”, señaló la entidad.

Los cursos, de acceso libre, completamente virtuales, autónomos y con certificación para quienes los finalicen completamente, tienen una duración de hasta 40 horas.

Esta estrategia proyecta beneficiar a 72.000 personas durante su primer año de implementación. Como parte de la actualización de contenidos, el curso de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes incorpora nuevas temáticas relacionadas con riesgos digitales, ajustes normativos y herramientas para la identificación, prevención y denuncia de este delito.

“La ciudadanía interesada puede acceder a la plataforma de formación a través del enlace del curso virtual y sumarse a la construcción de un turismo más ético, responsable y consciente en Colombia”, subrayó el Ministerio.