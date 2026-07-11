En esta temporada de vacaciones y con puentes festivos, los viajeros analizan lugares que les permitan salir de la rutina y muy cerca de Bogotá hay algunos destinos que resultan ideales para cumplir con este propósito.

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Las opciones son múltiples y una de ellas está a menos de tres horas de la capital del país. Se trata de Melgar, que se ha posicionado como uno de los destinos favoritos para quienes buscan descanso, naturaleza y diversión.

Este municipio del Tolima se ha consolidado como un importante referente turístico gracias a su oferta para los visitantes y a su importante cantidad de piscinas, que llaman la atención de propios y extraños y que se convierten en un gran plan para pasar unos días en familia o con amigos. También abundan los hoteles y alojamientos con propuestas diferentes.

Asimismo, este es un destino que promueve un turismo responsable, incentivando a los viajeros a disfrutar de sus atractivos mientras contribuyen al cuidado del medio ambiente y al fortalecimiento de la economía local.

Las piscinas son uno de los principales encantos de Melgar. Foto: Getty Images

Además de disfrutar de sus piscinas, otro de los planes imperdibles es degustar su variedad de pescados y la fritanga o picada, sin dejar de lado la lechona, un sabor clásico del Tolima.

Por estar ubicado a orillas del río Sumapaz, el pescado en este destino suele consumirse fresco. Es un lugar ideal para degustar sabores como los del bagre, el nicuro y el bocachico, preparaciones deliciosas que son muy comunes en los restaurantes de este cálido destino.

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¿Qué atractivos hay en este lugar?

Además de las piscinas y la gastronomía, para quienes quieren disfrutar de otros planes, la oferta es amplia. De acuerdo con la información de la Gobernación del Tolima, algunos de ellos son, por ejemplo, Cuidad Reptilia, un espacio dedicado a la preservación de especies, en especial las que están en peligro de extinción como cocodrilos y babillas y, dentro de la misma, abundan árboles espesos.

Melgar se caracteriza por brindar un clima agradable a los viajeros. Foto: Alcaldía de Melgar

También está la Cascada Las Mieles, que destaca por sus aguas cristalinas, brindando de una frescura cautivante junto a sus hermosos paisajes y la belleza natural del lugar. Es un buen espacio para los amantes de la naturaleza y quienes disfrutan de las actividades al aire libre.

Cerca de Melgar se encuentra Piscilago, uno de los parques acuáticos más importantes de la región, que cuenta con variadas atracciones mecánicas, acuáticas y naturales con espacios y programas especialmente diseñados para la conservación de la fauna y la flora.

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En el pueblo es posible visitar la Iglesia Parroquia Divino Niño Jesús, la Parroquia Nuestra Señora María Inmaculada Concepción y la Capilla de adoración Juan Pablo II, centros religiosos para quienes practican este tipo de turismo.