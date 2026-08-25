Estas son las 20 nuevas rutas aéreas internacionales que Colombia sumará durante 2026

ProColombia destacó este martes, 25 de agosto, que el país fortalece su conectividad aérea internacional con la entrada en operación de 20 nuevas rutas durante 2026, un incremento impulsado por 10 aerolíneas que conectarán al país con 10 mercados de origen en América, Europa y Medio Oriente.

Entre el 4 de junio y el 18 de diciembre de 2026 comienzan a operar estas rutas, que en conjunto suman 79 frecuencias semanales y cerca de 15.438 sillas semanales adicionales, según el registro consolidado de la entidad.

“Estas nuevas conexiones son resultado del trabajo articulado de la entidad con las aerolíneas y con entidades regionales, cuyo propósito es continuar ampliando la conectividad aérea del país y fortalecer su vínculo con el mundo”, indicó ProColombia.

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Medellín, Cartagena y Barranquilla con más rutas

Medellín se consolida como el destino con mayor número de nuevas conexiones, con 6 rutas: Viva Aerobus desde Ciudad de México (5 de junio), Wingo desde Montego Bay (23 de junio) y desde Ciudad de Guatemala (25 de junio), Avianca desde Caracas (28 de agosto), JetSmart desde Buenos Aires (12 de noviembre) y Volaris desde Guadalajara (2 de diciembre).

En conjunto suman 79 frecuencias semanales y cerca de 15.438 sillas semanales adicionales, según el registro consolidado de ProColombia. Foto: Guillermo Torres

Cartagena suma 4 nuevas rutas: Viva Aerobus desde Ciudad de México (4 de junio), World2Fly desde Madrid (3 de julio) y United Airlines desde Houston y Washington, ambas iniciando el 17 de diciembre.

Barranquilla también recibe 4 nuevas conexiones: Wingo desde Aruba (9 de julio), Avianca desde Fort Lauderdale (15 de julio), JetBlue desde Fort Lauderdale (1 de octubre) y Air Europa desde Madrid (18 de diciembre).

Bogotá suma 3 rutas nuevas: Wingo desde Valencia, Venezuela (14 de julio), Qatar Airways desde Doha (4 de septiembre) —la primera conexión directa entre ambas ciudades, que amplía el alcance de Colombia hacia Medio Oriente— y Wingo desde Puerto Plata (26 de octubre).

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Cali recibe 2 nuevas rutas, ambas desde Fort Lauderdale: una operada por Avianca (15 de julio) y otra por JetBlue (15 de octubre). Bucaramanga suma su primera nueva ruta del año, con Wingo desde Aruba (17 de junio).

Entre los hitos más relevantes se destacan la llegada de United Airlines a Cartagena, la primera conexión directa Doha–Bogotá con Qatar Airways, el regreso de Air Europa y la llegada de World2Fly reforzando el puente aéreo con España, y la conexión de JetSmart entre Buenos Aires y Medellín.

“Con estas incorporaciones, Colombia amplía su oferta de conectividad directa hacia mercados clave para el turismo y los negocios, en un año en el que la demanda internacional continúa mostrando señales de recuperación”, subrayó ProColombia.