Tambalea el futuro de Chicho Arango en Atlético Nacional: reportan ‘bombazo’ desde Argentina

Cristian ‘Chicho’ Arango está siendo mencionado como candidato para reforzar el ataque de Vélez Sarsfield. Aunque el delantero tiene contrato vigente con Atlético Nacional, su pase le pertenece a San José Earthquakes de la MLS.

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Chicho fue titular el domingo pasado en la victoria de Nacional sobre Fortaleza en el Estadio El Campín (1-2), partido que terminó en polémica por el gol anulado a los locales en el último minuto.

El delantero antioqueño está en los planes de Lucas González para el partido contra Deportivo Cali por la Copa BetPlay; sin embargo, desde Argentina se habla de una posible salida en este mercado de fichajes.

Vélez Sarsfield está buscando delantero por la salida de Florián Monzón al fútbol mexicano y uno de los candidatos que se ha mencionado en la prensa es Chicho Arango.

“Está a préstamo y el nombre del futbolista es Cristian Arango, centrodelantero de Atlético Nacional. Futbolista que hoy está a préstamo en el conjunto colombiano y su pase pertenece a San José Earthquakes de la MLS”, informaron en el programa Vélez Late.

La dirigencia del cuadro verdolaga no pretende desprenderse de Arango a estas alturas del campeonato; sin embargo, la última palabra la tiene San José. En caso de concretarse la venta, Vélez Sarsfield tendría que pagar una cifra importante como indemnización por los meses que le quedan de contrato en Colombia.

Chicho Arango no viene siendo una pieza fundamental en el andamiaje de Atlético Nacional, aunque Lucas González le ha dado minutos y planea recuperar ese olfato goleador con el que se hizo un nombre en Estados Unidos.

Este semestre ha disputado los tres partidos de la Liga BetPlay, acumulando un total de 81 minutos sin goles, ni asistencias.

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¿Quién es Cristian ‘Chicho’ Arango? Trayectoria y números

A sus 31 años de edad, Cristian Arango está pasando uno de los momentos más difíciles como profesional. Aunque está en el equipo de sus amores, no ha podido brillar como hubiera querido.

Con la camiseta de Atlético Nacional ha disputado 20 partidos por todas la competencias. Su aporte ha sido de dos goles y una asistencia, cifras que no concuerdan con la inversión millonaria que se hizo para traerlo.

Chicho Arango pertenece a San José Earthquakes Foto: ISI Photos via Getty Images

Arango ha pasado por otros clubes importantes como Millonarios (COL), Pachuca (MEX), Los Ángeles FC (USA), Desportivo Aves (POR) y Tondela (POR).

Sus mejores números los tuvo con LAFC en Estados Unidos, donde disputó 58 partidos y marcó 35 goles.

Según la plataforma de Transfermarkt, Chicho Arango tiene un valor en el mercado de 2.5 millones de euros. Dicho precio ha ido en picada, luego de haber alcanzado los 7.5 millones de euros a mediados de 2025.