Anuncio oficial de Néstor Lorenzo y James Rodríguez: su mensaje llena de orgullo a Colombia

Néstor Lorenzo y James Rodríguez hacen parte de una nueva alianza para apoyar a las víctimas del terremoto en Chocó. La iniciativa, bajo el nombre de “Marea Viva”, también incluye al cantante Juanes y el arquero David Ospina.

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“La solidaridad nacional e internacional nos ha conmovido y ha llegado con determinación y fuerza para atender la crisis. Todas las ciudades y poblaciones son importantes y a todas debemos atender entre todos. Ya hemos hecho donaciones y cadenas humanas hermosas para ayudar. Colombia no deja de conmoverme”, anunció Lorenzo en su cuenta de Instagram.

Según el anuncio oficial, “es una estrategia que se concentra en el ‘Chocó de mañana’, en lo que va a pasar después de tres meses del sismo, en estar ahí cuando baje la marea de la emergencia”.

“Sumemos millones entre los millones de amigos, fans, aliados, hinchas que somos en el mundo. Cifras pequeñas entre millones que apoyemos será la cifra grande que requerimos para esta reconstrucción de las viviendas para los afectados. Un dólar, cinco dólares, diez dólares igual a millones de dólares. Cuento con ustedes, yo ya hice mis aportes”, apuntó Lorenzo.

Néstor Lorenzo, James Rodríguez, Juanes y David Ospina, entre otros famosos implicados en la campaña de reconstrucción para Chocó, invitaron a escanear el código QR y enviar donaciones económicas desde cualquier parte del mundo.

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Las palabras de James Rodríguez

Esta iniciativa se une con la de otros jugadores como Luis Díaz y Jhon Arias, que han estado enviando donaciones a las zonas afectadas por el terremoto.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, ha estado ausente de las redes sociales desde la eliminación del Mundial 2026; sin embargo, sus más recientes publicaciones han estado relacionadas con la invitación a donar y unirse a la causa.

“Hola a todos. Paso por acá para darles las gracias por la solidaridad y el corazón gigante de tanta gente uniéndose me llena de orgullo. Eso es ser Colombia”, dijo el volante cucuteño.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, durante el Mundial 2026. Foto: Anadolu via Getty Images

James aseguró que “la tarea no termina aquí”, porque todavía hay muchas familias afectadas en el país. “Chocó necesita que estemos firmes, generosos y más unidos que nunca. Me he sumado a la iniciativa de Marea Viva a la que también se han unido Juanes, Rigo, Mariana Pajón y Alejandro Sanz”, comentó.

“Levantar al Chocó es una gran misión. Culaquier ayuda marca la diferencia para transformar vidas”, dijo el capitán. “Súmate a Marea Viva por el Chocó. Yo ya hice mi parte, ¿cuento contigo o no? Un saludo para todos", finalizó.

James sigue sin equipo después de su salida de Minnesota United. En varios países está por cerrar el mercado de fichajes, lo que hace aún más complicada su situación y pone en tela de juicio que pueda ser convocado por Lorenzo para los amistosos de septiembre-octubre en Estados Unidos.