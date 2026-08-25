Clasificación general de la Vuelta a España: así quedaron los colombianos tras el sacudón de Pogačar

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) dio otro golpe certero en la Vuelta a España 2026. El esloveno salió al ataque en Andorra la Vella y puso gran terreno de por medio en la clasificación general. Aunque todavía faltan casi tres semanas para definir el título, Pogačar dejó prácticamente sentenciado su destino hacia la camiseta roja.

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Con los tiempos neutralizados por la etapa que se canceló el lunes, todas las miradas estaban puestas en el grupo de favoritos para esta batalla de 104,9 kilómetros por Andorra la Vella. Todo se mantuvo tranquilo hasta el ascenso a Collada de Beixalis, cuando el ‘caníbal’ salió al ataque y armó una revolución en el lote principal.

Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) trató como pudo de seguirle la pista a su compatriota, seguido por Enric Mas (Movistar Team), Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), Felix Gall (Decathlon CMA CGM) y Oscar Onley (Netcompany Ineos).

En un tercer grupo de perseguidores se quedaron Richard Carapaz (EF Education), Jarno Widar (Lotto Intermarché) y Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM), que más adelante se unieron a trabajar en conjunto para la persecución.

Magistral victoria de Tadej Pogačar

La delegación de colombianos, encabezada por Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Harold Tejada (XDS Astana), aguantó como pudo en el pelotón. La pérdida total fue de cuatro minutos respecto a Tadej Pogačar, una diferencia que ya empieza a decantar la situación para lo que falta de carrera.

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El grupo de favoritos logró reducir la distancia sobre el tramo final, aunque no pudo evitar que el mejor ciclista del mundo se quedara con otra victoria para su cuenta personal.

Pogačar conquistó su segundo triunfo en la presente edición de la Vuelta a España 2026. El primer día se quedó con la contrarreloj individual, luego estuvo a escasos centímetros de coronar el esprint en Manosque y este martes dominó la montaña en Andorra la Vella.

Su tiempo en la línea de meta fue de 2 horas, 40 minutos y 35 segundos. De esa manera aseguró el liderato de la clasificación general, la camiseta de los puntos y también la camiseta de la montaña.

Líderes de La Vuelta 2026

Este miércoles se disputará la quinta etapa, un recorrido de 173,3 kilómetros con un solo puerto de montaña. La previsión es que sea una jornada para los esprinters, mientras que los favoritos tendrán que cuidarse de posibles caídas o cortes por el viento.

Clasificación general - Vuelta a España 2026 (etapa 4)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 7:38:59.

2. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a 3′21″.

3. Enric Mas (Movistar Team), a 3′32″.

4. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 3′44″.

5. Oscar Onley (Netcompany Ineos), a 3′45″.

6. Richard Carapaz (EF Education), a 3′50″.

7. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 3′57″.

8. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 4′06″.

9. Jarno Widar (Lotto Intermarché), a 4′06″.

10. Jay Vine (UAE Team Emirates), a 4′11″

...

14. Harold Tejada (XDS Astana), a 5′30″

29. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 12′49″

49. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), a 22′32″

62. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 23′43″

128. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 26′14″.