Vuelta a España 2026: etapas, tabla de posiciones, recorridos y colombianos en competencia
La tercera de las grandes del ciclismo tendrá lugar desde el 22 de agosto hasta el 13 de septiembre de 2026.
La Vuelta a España 2026 se pone en marcha. Se trata de la tercera de las grandes del ciclismo mundial, tras el Giro de Italia y el Tour de Francia. En esta oportunidad, y como lo vienen haciendo en las otras competencias del ciclismo por asuntos comerciales y turísticos, la competencia arrancará en Mónaco y cerrará en Granada, no en Madrid, como suele ser la tradición.
El esloveno Tadej Pogačar es el gran favorito a ganar la competencia, toda vez que viene de hacer historia al coronar, por quinta ocasión, el Tour de Francia. Jonas Vingegaard, uno de sus grandes rivales, vigente campeón del Giro de Italia 2026, no podrá estar en La Vuelta por cuenta de una lesión.
Por Colombia participarán Santiago Buitrago, del Bahrain-Victorious; Harold Tejada, del XDS Astana; Iván Ramiro Sosa, del Kern Pharma y Juan Guillermo Martínez, del Team Picnic PostNL.