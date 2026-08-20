Vuelta a España 2026: etapas, tabla de posiciones, recorridos y colombianos en competencia

La Vuelta a España 2026 se pone en marcha. Se trata de la tercera de las grandes del ciclismo mundial, tras el Giro de Italia y el Tour de Francia. En esta oportunidad, y como lo vienen haciendo en las otras competencias del ciclismo por asuntos comerciales y turísticos, la competencia arrancará en Mónaco y cerrará en Granada, no en Madrid, como suele ser la tradición.