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Vuelta a España 2026: etapas, tabla de posiciones, recorridos y colombianos en competencia

La tercera de las grandes del ciclismo tendrá lugar desde el 22 de agosto hasta el 13 de septiembre de 2026.

Redacción Deportes
20 de agosto de 2026 a las 1:22 p. m.
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 14: Jesus Herrada of Spain, Sergio Samitier of Spain and Team Cofidis and a general view of the peloton competing during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 21 a 108km stage from Alalpardo to Madrid / #UCIWT / on September 14, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

La Vuelta a España 2026 se pone en marcha. Se trata de la tercera de las grandes del ciclismo mundial, tras el Giro de Italia y el Tour de Francia. En esta oportunidad, y como lo vienen haciendo en las otras competencias del ciclismo por asuntos comerciales y turísticos, la competencia arrancará en Mónaco y cerrará en Granada, no en Madrid, como suele ser la tradición.

El esloveno Tadej Pogačar es el gran favorito a ganar la competencia, toda vez que viene de hacer historia al coronar, por quinta ocasión, el Tour de Francia. Jonas Vingegaard, uno de sus grandes rivales, vigente campeón del Giro de Italia 2026, no podrá estar en La Vuelta por cuenta de una lesión.

Por Colombia participarán Santiago Buitrago, del Bahrain-Victorious; Harold Tejada, del XDS Astana; Iván Ramiro Sosa, del Kern Pharma y Juan Guillermo Martínez, del Team Picnic PostNL.

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Etapas y perfiles de La Vuelta 2026

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