Barcelona contrató nuevo arquero: llega por cuatro millones de euros y firma hasta 2030

La dirigencia del FC Barcelona está lista para anunciar su quinto fichaje de manera oficial. Dominik Livaković, arquero croata de 31 años, firmará contrato hasta 2030 con el conjunto azulgrana después de llegar a un acuerdo con el Fenerbahçe.

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“Barcelona acaba de firmar toda la documentación para el fichaje de Dominik Livaković; operación confirmada. Fenerbahçe percibirá 2 millones de euros fijos más otros 2 millones en variables”, apuntó Fabrizio Romano en su cuenta de X.

Livaković es el portero titular de la selección de Croacia, pero en el Barça asumirá el rol de suplente detrás de Joan García.

La idea inicialmente era que saliera cedido por la presente temporada y se uniera a la plantilla a mediados de 2027, pero el panorama parece cambiar en esta última semana de mercado.

Szczęsny cede su puesto

De acuerdo a la Cadena Ser, Livaković se va a incorporar de manera inmediata a los entrenamientos del Barcelona y será el segundo arquero para la temporada 2026/27, que ya está en curso.

“Los barcelonistas incorporan a Livakovic con la idea de ser presumiblemente el suplente de Joan Garcia. Por tanto, Wojciech Szczesny se convertirá en el tercer portero de las convocatorias de Hansi Flick y adquirirá un rol mucho más secundario todavía”, informó el medio español.

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Este fichaje toma por sorpresa a todos los hinchas del cuadro culé, que tenían la mirada puesta sobre el caso de Julián Álvarez y ahora se encuentran con una nueva incorporación para la portería.

Barcelona abrió la temporada con una contundente victoria sobre Elche en calidad de visitante, triunfo que despejó algunas dudas sobre el rendimiento del equipo sin un delantero titular.

Hansi Flick, DT del Barcelona Foto: AP Photo/Alberto Saiz

Así va el mercado de fichajes del Barcelona

A una semana de terminar el mercado de fichajes, Barcelona ha sumado cuatro refuerzos para la nómina principal y todavía tiene esperanzas de conseguir la llegada de Julián Álvarez.

Estos son los nuevos jugadores confirmados por el Barça:

Anthony Gordon : Extremo inglés procedente del Newcastle por unos 70 millones de euros

: Extremo inglés procedente del Newcastle por unos 70 millones de euros Karim Adeyemi : Delantero alemán firmado desde el Borussia Dortmund hasta 2031

: Delantero alemán firmado desde el Borussia Dortmund hasta 2031 Rodri : Mediocampista estrella de la selección española. Llegó procedente del Manchester City

: Mediocampista estrella de la selección española. Llegó procedente del Manchester City Dominik Livaković: Arquero de 31 años. Llega procedente del Fenerbahce de Turquía

Además de estos nombres aprobados por el cuerpo técnico de Hansi Flick, la dirigencia del Barcelona también sumó nuevas caras para el equipo filial, como Jesse Bisiwu y Hamza Abdelkarim.

En la lista de salidas aparecen figuras importantes como Robert Lewandowski (Chicago Fire), Ferran Torres (PSG), Ronald Araújo (Liverpool) o Marc-André Ter Stegen (Ajax).