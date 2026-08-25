Walter Mercado reveló los números para ganar la lotería el 25 de agosto; cifras para los 12 signos

Aunque falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad por los amantes de los horóscopos, pues durante sus décadas de trayectoria logró acertar en muchas de sus predicciones y manifestaciones.

Es por esto que Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, sigue compartiendo su legado y, para el martes 25 de agosto, publicó los consejos, recomendaciones y números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Mercurio favorecerá la organización de las ideas y permitirá transformar los impulsos en acciones más estratégicas. Poner en orden las prioridades será clave para avanzar en proyectos personales y profesionales.

Números de la suerte: 6, 31 y 15.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La mente estará más atenta a los detalles, algo que ayudará a resolver asuntos prácticos y a tomar decisiones con mayor seguridad. Será una jornada favorable para buscar estabilidad.

Números de la suerte: 14, 27 y 2.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación será uno de los puntos fuertes. Habrá mayor facilidad para expresar pensamientos e ideas de manera directa y precisa, lo que podría generar reconocimiento entre quienes lo rodean.

Números de la suerte: 9, 33 y 45.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Mercurio invita a poner en orden las emociones y analizar con mayor racionalidad aquello que genera preocupación. También será importante priorizar los espacios y personas que aporten tranquilidad.

Números de la suerte: 12, 28 y 15.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La jornada será apropiada para revisar planes, corregir errores y concentrarse en los objetivos realmente importantes. Una actitud organizada permitirá proyectar mayor confianza.

Números de la suerte: 49, 3 y 26.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Mercurio potenciará la capacidad de análisis y el pensamiento práctico. El panorama será favorable para tomar decisiones que puedan beneficiar tanto la vida personal como las relaciones.

Números de la suerte: 22, 5 y 7.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La organización ayudará a recuperar el equilibrio. También habrá facilidad para convencer a otros mediante argumentos claros y resolver pendientes que estaban afectando la tranquilidad.

Números de la suerte: 10, 34 y 6.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El análisis de las emociones permitirá identificar situaciones que necesitan un cambio. Algunos problemas que parecían difíciles podrían encontrar soluciones prácticas.

Números de la suerte: 18, 3 y 13.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Mercurio impulsa la disciplina y ayuda a convertir las ideas en acciones concretas. El esfuerzo realizado podría generar satisfacción tanto en el ámbito personal como profesional.

Números de la suerte: 7, 28 y 48.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La capacidad para organizar proyectos estará especialmente favorecida. Cada decisión podrá ser analizada con cuidado, dando mayor seguridad en el camino hacia las metas propuestas.

Números de la suerte: 11, 30 y 9.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El pensamiento será más práctico y analítico. Esta influencia permitirá dejar atrás algunas dudas y tomar decisiones más realistas en asuntos personales y profesionales.

Números de la suerte: 14, 23 y 9.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Mercurio ayudará a observar las emociones desde una perspectiva más racional. Organizar los pensamientos será fundamental para identificar qué necesita cambiar y avanzar con mayor tranquilidad.

Números de la suerte: 15, 32 y 6.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.