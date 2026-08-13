El empresario Samuel Bluman será el presidente de ProColombia

El Gobierno de Abelardo De La Espriella nombrará al Samuel Bluman Levy en la presidencia de ProColombia. Se trata de un empresario referente del sector textil y de exportaciones.

Presidente Abelardo De La Espriella llegó por primera vez a la Casa de Nariño, pero decisión que tomó llamó la atención

Bluman llegará a ese cargo luego de que se cayera el nombramiento de Jaime Uribe, quien no habría podido ser posesionado para esa responsabilidad por falta de requisitos.

Se trata de la agencia del Estado que se encarga de la promoción de las exportaciones, de fomentar la expansión del sector empresarial, atraer inversión extranjera, incentivar el turismo y fortalecer la imagen del país a nivel internacional.