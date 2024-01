Así funciona ProColombia: la ‘joya de la corona’, presidida por una íntima amiga de Verónica Alcocer, es una máquina de burocracia y derroche

Pero el renombre no lo es todo en la entidad. Se deben promocionar el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera, así como expandir la marca país, para estrechar los lazos comerciales colombianos en el ámbito internacional. Quienes han sido presidentes de la entidad coinciden en que se trata de una tarea que requiere más de 12 horas de trabajo diarias, incluyendo constantes desplazamientos, y reuniones con oficiales e inversionistas de otros países.

Por la entidad pasaron figuras reconocidas y expertos, pero el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió nombrar a Carmen Caballero, una odontóloga que no tendría la experiencia y capacidades necesarias para liderarla.

Indignante: Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, no fue al Foro Económico Mundial; la entidad habría pagado millones para que asistiera

Lo primero que salta a la vista es que la pestaña de Transparencia de la página de ProColombia se encuentra casi completamente desactualizada. El último informe de gestión corresponde a 2022, con los logros de la presidenta saliente, y el informe de presupuesto no se publica desde 2021, año en el que contó con 150.000 millones de pesos.

Si bien Caballero no cambia la planta de personal desde que llegó, la funcionaria sí ha movido gran parte de los liderazgos en la compañía, tanto regional como internacionalmente. La presidenta barrió con varios cargos estratégicos, a pesar de que no tenía con quién reemplazarlos, por lo que varios se encuentran aún vacantes.

Los contratos, al ser una entidad mixta, no están publicados en ninguna plataforma y el público no los conoce. Esto ha afectado la transparencia de los procesos de selección, licitaciones y contratos suscritos, que ProColombia se abstiene a hacer públicos, a pesar de que se trata de dinero de todos los colombianos. De esta manera, la ciudadanía no tiene herramientas para vigilar cómo se manejan los recursos internamente.