La multimillonaria membresía que habría pagado ProColombia para estar en el Foro Económico Mundial

Indignante: Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, no fue al Foro Económico Mundial; la entidad habría pagado millones para que asistiera

A pesar de que seguramente se pagó una multimillonaria suma por la organización, Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, no está en Davos, Suiza. Fuentes del Gobierno le contaron a SEMANA que se le reservó con anticipación una costosa habitación de hotel en el pueblo, así como se incluyó un traductor en los gastos de la Casa Colombia, que causa polémica por haber costado más de 4.800 millones de pesos.

Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, no está cumpliendo con sus requisitos como líder de la entidad.

Según las pruebas, Caballero no llega a tiempo a sus citas, reagenda múltiples veces con quienes quieren una reunión con ella, manda delegados a eventos importantes y no se prepara para lograr los objetivos misionales de la entidad.

“A ver si nos puedes ayudar. Es que, como ProColombia solicitó la cita, nosotros hemos respondido, pero no se ha confirmado. Ahora, por segunda vez, mandamos un correo del despacho de la embajadora para el lunes a las 3 de la tarde, pero no hemos recibido información”, le dice la funcionaria de la embajada.

La cita no se concreta, por lo que la panameña se vuelve a comunicar: “Me da pena con la embajadora porque esa solicitud vino de la Presidencia de ProColombia. Por parte de ellos ahora no se concreta nada. La embajadora en dos ocasiones ha dado cita y no han dicho nada. Entonces bueno, estaremos pendientes”.