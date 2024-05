Rodolfo Hernández escribiría un libro: “Hablaré de las bellezas que vinieron a pedir plata y como me negué, se fueron a la campaña contraria”

Lleva cinco cirugías para combatir un cáncer que amenaza con su vida y aun así parece un roble. El hombre que estuvo a punto de quitarle a Gustavo Petro la Presidencia por menos de 800.000 votos habló con SEMANA. Como es habitual, no dejó títere con cabeza y anunció que no descarta escribir un libro sobre su historia profesional y política. De la última, tiene más de una anécdota. Incluso, algunas denuncias, según dice sin reparos.

“Si he venido trabajando en eso, en escribir un libro, organizando y escribiendo ideas; con todo lo que me han hecho y he vivido se podría hacer una serie para Netflix (risas)”, contó.

Reconoce que hay tantas cosas por contar. “Yo me siento orgulloso de todo lo que se logró con muy pocos recursos, sin recibir politiquería y con el sentimiento de la gente. Si no es por toda la presión del sistema y las amenazas, hubiéramos ganado. Eso sí, ya tendré oportunidad para hablar de todos los que vinieron aquí a pedir plata y puestos, y como yo les decía que no, se iban a la campaña contraria. Después les cuento quiénes eran esas bellezas”.

Rodolfo Hernández votó en Bucaramanga en las elecciones regionales junto a uno de sus hijos. | Foto: SEMANA

¿A quiénes se refiere? Hernández es prudente, no da nombres y guarda silencio, pero SEMANA conoció que son varios los dirigentes políticos que, en caso de escribir el libro, podrían quedar en evidencia entre sus más íntimos párrafos.

Hernández también narró los últimos episodios donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y terminó en una unidad de cuidados intensivos.

“Hace unas semanas presenté un dolor intenso e insoportable en el abdomen, tuve que ir por urgencias, me encontraron una fibrosis avanzada en el intestino delgado que no me permitía el paso de alimentos, y los médicos resolvieron operarme. Luego de eso estuve varios días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Internacional de Colombia, luego hospitalizado casi una semana y actualmente en recuperación. Con esta son 5 cirugías en menos de un año, eso no se lo deseo a nadie, pero ahí vamos”, dijo.

Rodolfo Hernández en una de sus más recientes apariciones cuando habló del cáncer. | Foto: @ingrodolfohdez

Luego de la operación del 2023, “en la que me cortaron una parte del colon que estaba con tumores, me informaron de la metástasis en el hígado. Llevo como diez sesiones de quimioterapia, las primeras enfocadas en el cáncer de colon y ahora están enfocadas en combatir la metástasis. Como cualquier enfermedad es de cuidado, he seguido todas las instrucciones médicas con respecto a la alimentación y con una mente enfocada en superar la enfermedad, los médicos me han dicho que es un proceso largo y puede que me deban intervenir quirúrgicamente de nuevo, estoy a la espera de lo que ellos manden. No es fácil, mi solidaridad con todos los enfermos de cáncer”, narró.

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga. | Foto: Colprensa