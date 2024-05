Los chats que muestran cómo el cuñado del presidente de Ecopetrol era el ‘mensajero’ de la campaña Petro, pero manejaba la plata

Así lo testificó Lucy Aydee Mogollón, tesorera de la campaña presidencial, ante el CNE. El organismo decidió no investigar a quién tuvo ese rol en la campaña, dado que no asumió ninguna responsabilidad en el manejo de los recursos. Aunque por la naturaleza de su cargo ella debía estar al tanto de todas las transacciones, en la práctica fue relevada por el cuñado de Roa.

Mogollón agregó que, pese a que en la descripción de su cargo ella tenía la misión del manejo de la plata, en la práctica no lo hizo. “Todas las órdenes eran dadas por la gerencia de campaña y la única persona para ejecutar y ordenar gastos es el gerente de campaña… Procede a leer y a entregar en un folio comunicado a la ciudadanía, la gerencia nacional de la campaña Petro presidente (…). Cuando yo ingresé a la campaña, me habían dicho que era en la parte de tesorería, sin embargo, cuando llegué me dijeron que era una persona externa y que no confiaban en mí y todo el tema del manejo de recursos y token era el señor SEBASTIÁN CAICEDO. Quien tenía firma en el banco era el señor RICARDO ROA en su calidad de gerente de campaña y solo por autorización de él se hacían pagos. Ellos validaban, se la presentaban a ROA y él autorizaba el pago y ya nosotros como equipo contable solicitábamos los soportes y documentos contables”.