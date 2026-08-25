Gobernadora del Valle invita a visitar Buenaventura para el avistamiento de ballenas: “Esto forma parte de la reactivación económica”

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, extendió este martes 25 de agosto una invitación a los turistas para que visiten esta región del país durante la temporada de avistamiento de ballenas, que se extenderá hasta finales de octubre.

“Queremos invitar a todos los colombianos a que vengan a Buenaventura. Esto forma parte de la reconstrucción, que es la reactivación económica. Aquí ha habido un terremoto, estamos derrumbados, pero no estamos derrotados. A Buenaventura pueden venir los turistas; la comunidad y el sector turístico están preparados para atenderlos, al igual que los consejos comunitarios, para que puedan disfrutar del espectáculo de las ballenas”, afirmó la mandataria.

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De acuerdo con la secretaria de Turismo del Valle, Miyerlandi Torres, este año se esperan más de 290.000 turistas, un 4 % por encima del año anterior, “con unos ingresos económicos superiores a los $ 30.000 millones de pesos. Por supuesto, esto se logra mediante un trabajo mancomunado con los empresarios del sector turístico de Buenaventura. Invitamos a que nos ayuden, porque el Valle lo reconstruimos juntos”.

Jenny Tapias, presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura, también destacó el destino. “Los seguimos invitando a que nos visiten a este bello puerto del mar, Buenaventura. Gracias por todas esas visitas que nos van a llegar”, expresó.

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Cuatro áreas protegidas

La temporada de avistamiento de ballenas se vivirá en cuatro áreas protegidas del Pacífico colombiano con vocación ecoturística: el Parque Nacional Natural Utría, entre Nuquí y Bahía Solano (Chocó); el Parque Nacional Natural Gorgona, en Guapi (Cauca); el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, en Buenaventura (Valle del Cauca); y el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera, en Tumaco (Nariño), donde visitantes nacionales y extranjeros podrán disfrutar del avistamiento de ballenas y otras especies bajo criterios de turismo responsable y conservación.

Las ballenas jorobadas atraen a miles de turistas cada año. Foto: Getty Images

“La presencia de las ballenas jorobadas en estas áreas protegidas representa una oportunidad para fortalecer el turismo de naturaleza y las economías locales, siempre que la actividad se realice bajo las medidas establecidas para proteger a la especie, especialmente durante la temporada reproductiva, cuando las madres permanecen con sus crías”, señaló Parques Nacionales.

Para acompañar esta temporada, la entidad puso a disposición de visitantes, operadores turísticos y comunidades la Circular de recomendaciones para el avistamiento responsable de ballenas, documento que reúne “orientaciones y buenas prácticas para desarrollar esta actividad de manera segura y responsable, contribuyendo a la conservación de la especie y de los ecosistemas marinos”.

“Se invita a todas las personas que planean visitar las áreas protegidas del Pacífico colombiano a consultar este documento antes de realizar su viaje”, agregó Parques Nacionales.