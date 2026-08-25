Transportadores usuarios de la vía Buga-Buenaventura reclaman a MinTransporte y la ANI por situación en el corredor tras terremoto

En medio de la cantidad de focos de atención que demanda un terremoto, como el ocurrido el 10 de agosto en Colombia, que azotó a 16 departamentos dejando víctimas fatales y afectaciones físicas, los transportadores alza la mano.

Desde Defencarga, gremio que agrupa a empresas que hacen parte del ecosistema logístico, hicieron un llamado al Ministerio de Transporte y a la ANI-Agencia Nacional de Infraestructura, para conocer los avances en el corredor vial Buga-Buenaventura.

Puerto de Buenaventura concentra la mayoría de la carga estratégica para el Metro de Bogotá

No se trata de una vía más, sino del único acceso terrestre al principal puerto del país sobre el Pacífico colombiano.

En el corredor vial se han registrado afectaciones generadas por el sismo, entre ellos, deslizamientos e inestabilidades de taludes.

Por esa razón, fue activado el llamado Plan de Manejo de Tráfico, que para los transportadores implica restricciones en la circulación, en un horario específico: entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde.

Vía Buga-Buenaventura, con cierres intermitentes, está afectando a los transportadores de carga. Foto: Unión Vial Camino del Pacífico / Cortesía

Por esa razón, los voceros de Defencarga, si bien afirman que son conscientes de la necesidad de proteger la vida y garantizar la seguridad, han visto con preocupación, “ausencia de información clara sobre los avances técnicos, las intervenciones en curso y los tiempos estimados para la recuperación plena del tránsito sobre el corredor vial”.