Dólar hoy 25 de agosto: la moneda no se recupera frente al peso y sigue con precio bajo. Abrió en $3.050

Desde una tasa representativa del mercado en 3.056,51 pesos, el dólar se mantiene en esos alrededores, navegando en aguas tranquilas, en espera de las señales que enviará para este día la economía americana. En la apertura, según la Bolsa de Valores de Colombia, la divisa se cotizaba en 3.050 pesos, una ligera reducción frente a la valorización del día anterior.

El petróleo cae, pero no parece salpicar mucho a la moneda estadounidense. Principalmente el de referencia Brent, toca mínimos de los últimos 7 días.

No obstante, varios analistas apuntaban a que en este día, a medida que avanzan las horas, el dólar podría ganar algo de terreno, teniendo en cuenta que los inversionistas están atentos a múltiples datos que se conocerán en este martes en Estados Unidos.

La bandera de los Estados Unidos de América ondea frente al Capitolio, borrosa al fondo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Según confirmó Andrés Sánchez, de Credicorp Capital, se conocerá la confianza del consumidor, se publicarán las ventas de vivienda de julio, donde se espera una moderación. Solo esos dos indicadores son determinantes para ver la foto del comportamiento del consumo.

Hay que señalar que el dólar en el mundo ha tenido un debilitamiento generalizado, que estaría explicando al menos el 30 % de su comportamiento en Colombia. En el entorno internacional, las tensiones geopolíticas y comerciales han hecho mella en la moneda estadounidense.

Pero desde hace algún tiempo se ha venido destacando el peso colombiano, que resiste y se aprecia a diario, aún con circunstancias locales como la crisis fiscal. Expertos estiman que entre los mercados emergentes, la moneda de nuestro país es una de las grandes beneficiadas del apetito por activos, lo que genera demanda de pesos y venta de dólares.

No obstante, pese a que para muchos es bueno un dólar a la baja, para otros sectores no es así. Desde algunas trincheras se habla ya de la necesidad de medidas cambiaras para empezar a impulsar la moneda, pues su estado actual afecta al sector exportador.

En la jornada de este martes 25 de agosto, el dólar se cotizó en mínimos de 3.043 pesos y en máximos de 3064 pesos durante las primeras horas de la mañana, según la Bolsa de Valores.