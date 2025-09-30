Suscribirse

Cápsula

Puerto de Buenaventura concentra la mayoría de la carga estratégica para el Metro de Bogotá

El 85 % de los materiales y equipos necesarios para la primera línea del proyecto han ingresado por esta terminal marítima entre 2023 y 2025.

Redacción Economía
30 de septiembre de 2025, 4:59 p. m.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) asumió el control ambiental del Muelle 13 en Buenaventura y ordenó su suspensión, con el fin de garantizar que la operación cumpla los requisitos de protección y control ambiental establecidos en la normativa vigente. Fotos Raúl Palacios / El País.
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura ha gestionado la entrada del 85% del tonelaje total del Metro de Bogotá entre 2023 y 2025, sumando más de 43.479 toneladas. | Foto: Raúl Palacios

El Puerto de Buenaventura se ha convertido en el principal punto de entrada para los equipos y materiales que requiere la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá.

Según datos recientes, entre 2023 y 2025 por esta terminal marítima se ha movilizado el 85 % de la carga estratégica destinada a la obra, lo que equivale a más de 43.400 toneladas.

Entre los elementos trasladados destacan piloteadoras, tramos del tercer riel, impulsadoras y puentes grúa. Estas piezas, debido a su tamaño y complejidad, demandan maniobras logísticas especializadas, así como espacios de almacenamiento adecuados y coordinación para su transporte terrestre hacia la capital.

El movimiento de esta carga responde a un acuerdo firmado en abril de este año entre la empresa Metro Línea 1 S.A.S y la Sociedad portuaria Regional de Buenaventura. Como parte de la operación, se han recibido 309 contenedores asociados directamente al proyecto

Actualmente, más de 13.700 personas trabajan en la construcción de la Línea 1.
Actualmente, más de 13.700 personas trabajan en la construcción de la Línea 1. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Aunque el primer tren del metro y los posteriores arribaron por Cartagena - debido a obras de optimización en el corredor vial Buenaventura-Bogotá -, el plan de suministro mantiene a Buenaventura como la puerta de entrada predominante. El cronograma contempla la llegada escalonada de 30 trenes, cada uno compuesto por seis vagones.

La relevancia del puerto también se vincula a su conexión directa con Asia, lo que le permite integrar el comercio colombiano con rutas estratégicas internacionales. Un ejemplo de ello es el acuerdo con la naviera Cosco Shipping, que enmarca a Colombia dentro de la llamada “Nueva Ruta de la Seda”.

Contexto: Los poderosos carros que llegaron a apoyar la construcción del Metro en Bogotá: de qué se encargarán y dónde se podrán ver

De esta manera, Buenaventura se consolida como un actor clave no solo para el avance del Metro de Bogotá, sino también para la logística del comercio exterior del país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sacan inesperadas fotos de Néstor Lorenzo; asombro en pleno debut de la Selección Colombia Sub-20

2. Trump lanza “TrumpRx”: el plan que promete cambiar la forma en que los estadounidenses compran medicinas

3. Real Madrid por Champions en Kazajistán: ¿dónde queda ese país y por qué puede estar en un torneo Uefa?

4. Trump amenaza con despedir militares y hacen varias advertencias al ejército. “Inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos”

5. Jorge Rausch confesó que nunca buscó ser jurado de ‘MasterChef Celebrity’: “Nunca me proyecté para eso”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BuenaventuraColombiaMetro de Bogotácarga eléctricalogísticaPuerto de Buenaventura

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.