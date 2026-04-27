La frescura tiene nombre propio: la apuesta de Berry House en el país

En un entorno donde el consumidor exige mayor transparencia sobre el origen y los procesos, visibilizar la cadena de valor deja de ser una estrategia de marca y se convierte en una necesidad para sostener la confianza y diferenciarse en un mercado cada vez más exigente.

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En ese contexto, Berry House Colombia busca diferenciarse al hacer visible su cadena de valor y poner en el centro a quienes hacen posible que el producto llegue al consumidor.

La compañía lanzó en Colombia la campaña “Guardianes de la Frescura”, una estrategia con la que busca humanizar su cadena de valor y destacar a las personas que hacen posible que los frutos rojos lleguen en condiciones óptimas al consumidor.

La iniciativa pone en el centro a los colaboradores que intervienen en cada etapa del proceso, desde el cultivo hasta la entrega final.

Actualmente, la operación de la empresa en el país cuenta con cerca de 500 trabajadores, de los cuales alrededor del 50% son agricultores. Dentro de este grupo, el 80% corresponde a mujeres cabeza de hogar, un enfoque que refuerza la apuesta de la compañía por la inclusión y el desarrollo social.

La empresa mueve más de 150 toneladas de berries al mes y realiza aproximadamente 84.000 pedidos mensuales en distintas ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

El crecimiento de la marca ha sido acelerado. En el último año, la compañía reportó un aumento superior al 200%, y desde su llegada a Colombia hace tres años supera el 400%.

Para 2026, proyecta un incremento adicional del 80% en ventas, acompañado de una expansión hacia nuevas regiones como Bucaramanga y el Eje Cafetero.

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Más allá de las cifras, la campaña también responde a una tendencia de consumo que valora cada vez más el origen de los productos y las historias detrás de su producción.