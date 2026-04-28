En un contexto donde la relevancia cultural influye en las decisiones de consumo, Burger King incorporó tendencias digitales a su estrategia de mercadeo con el lanzamiento de ‘Dip King by Cara’, una iniciativa que vincula entretenimiento, cultura y producto.

El origen de la campaña se remonta a una frase que se volvió viral en redes sociales tras una acción publicitaria de un competidor con un cantante colombiano. A partir de esa conversación, la marca desarrolló su propuesta junto a la cantante e influenciadora Cara Rodríguez, planteando una “conexión directa con el entorno digital”.

“En Burger King creemos que las marcas también pueden participar en la conversación cultural y musical. Cuando escuchamos a un cantante decir ‘¿por qué conformarte con una cuando puedes tener dos?’, vimos una oportunidad perfecta para lanzar nuestros nuevos dips y lo hicimos a nuestra manera, invitando a Cara Rodríguez, exesposa de este cantante, para recordar algo simple pero poderoso: incluso cuando tienes varias opciones, hay que saber elegir bien”, afirmó Sandra Dionissio, directora de Marketing de Burger King Colombia.

De acuerdo con la compañía, desde el lanzamiento las opciones de salsas dips han registrado un crecimiento sostenido del 15 %. En el entorno digital, la campaña alcanzó 3 millones de visualizaciones en su pieza principal y generó reacciones en países como Perú, México y Argentina.

“Nuestra expectativa es que esta plataforma integre toda una experiencia cultural y comercial junto con nuestra marca”, agregó Dionissio.

La propuesta continúa disponible en puntos de venta, mientras la empresa evalúa su impacto como parte de una tendencia de integración entre marcas y conversaciones culturales.