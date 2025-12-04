Suscribirse

Burger King y KOAJ lanzan colección conjunta bajo el concepto ‘Lo hicimos real’

Las marcas presentaron su línea de ropa en Bogotá, acompañada de activaciones y beneficios de compra en tiendas y restaurantes.

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 7:23 p. m.
Burger King y KOAJ lanzan nueva colección
Burger King y KOAJ lanzan nueva colección

Burger King y KOAJ presentaron en Colombia la colección ‘Lo hicimos real’, una propuesta de prendas —camisetas, hoodies, sacos y medias— inspirada en la espontaneidad de los consumidores y en el concepto de autenticidad asociado a las hamburguesas. La iniciativa se sustenta en la idea de crear piezas pensadas para el uso cotidiano, integrando mensajes directos, colores llamativos y diseños orientados a la expresión personal.

El anuncio fue presentado bajo la premisa “¿Perfectos? No. ¿Reales? ¡Siempre!”, frase que resume el enfoque del proyecto. Según la marca, la inspiración surgió de trasladar el carácter genuino de sus productos al vestuario.

“Con esta colección ‘Lo hicimos real’, queremos exaltar a los Colombianos amantes de las hamburguesas, a través de la expresión única de la moda. KOAJ, el perfecto aliado que entiende de tendencias, llevo por segunda vez a otro nivel la esencia de Burger King, plasmando en cada prenda lo mejor de nuestros ingredientes y sabor real”, afirmó Sandra Dionissio, directora de Marketing de Burger King Colombia.

El lanzamiento oficial se realizó en el restaurante Burger King de Pepe Sierra, en Bogotá. Durante el evento hubo música en vivo, pasarela con prendas en movimiento y participación de asistentes que conocieron de primera mano la propuesta.

La campaña tuvo una activación previa denominada ‘Real Manikings’, donde personas reemplazaron maniquíes en vitrinas de KOAJ. La dinámica llamó la atención de transeúntes, quienes interactuaron, se tomaron fotografías y participaron en actividades.

“Colaborar en este proyecto nos permitió conectar con la gente de una forma distinta: sin montajes, sin falsas poses. Lo Hicimos Real es una invitación a vestirse con libertad y a celebrar la diversidad”, indicó Elisa Turriago, directora de Mercadeo de KOAJ Permoda.

La colección ya está disponible en tiendas KOAJ y en restaurantes Burger King del país.

