Donación de USD 200.000 busca impulsar educación financiera en jóvenes vulnerables

La educación financiera sigue siendo una de las principales barreras para la inclusión económica de los jóvenes en Colombia. En ese escenario, la Fundación ROFÉ recibió una donación de USD 200.000 por parte de Visa Foundation, destinada a fortalecer programas dirigidos a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

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Los recursos estarán orientados a ampliar iniciativas de formación en habilidades financieras, digitales y de emprendimiento, con el objetivo de mejorar las oportunidades de acceso al empleo y desarrollo económico.

La apuesta busca acompañar a los jóvenes en la construcción de trayectorias educativas y laborales más sostenibles.

La donación hace parte de Visa Foundation Gives, un programa global que promueve el impacto social en las comunidades donde la organización tiene presencia.

A nivel internacional, la iniciativa ha destinado más de USD 14 millones en subvenciones y ha impactado a cerca de 300.000 personas en más de 15 ciudades.

El programa también contempla la participación de colaboradores de Visa en actividades de voluntariado, lo que permite complementar el apoyo financiero con procesos de acompañamiento directo a los beneficiarios.

El anuncio llega en un momento en el que persisten brechas en el acceso a educación, empleo formal y herramientas para la gestión de ingresos, especialmente entre jóvenes de menores recursos.

“Esta alianza con Visa no solo fortalece nuestra capacidad de acompañar a más jóvenes en la construcción de un proyecto de vida digno, con herramientas reales para su autonomía personal y económica, sino que también amplía sus oportunidades para construir trayectorias sostenibles y acceder a una economía más inclusiva”, señaló Ana Margarita Velásquez, directora de Fundación ROFÉ.

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Más allá del monto, el alcance de este tipo de programas radica en su capacidad para fortalecer competencias y generar oportunidades reales de inserción productiva.

Sin embargo, su impacto dependerá de la continuidad de estos procesos y de su articulación con otras estrategias orientadas a reducir las desigualdades en el país.