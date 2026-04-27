Finanzas
Cuáles son las deudas que prescriben luego de tres años en Colombia: ojo si debe plata
Esto es lo que debe saber sobre la legislación en temas de deudas.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
27 de abril de 2026 a las 9:56 a. m.
La prescripción de deudas en Colombia puede convertirse en una alternativa legal para quienes llevan años sin ser requeridos judicialmente. Foto: plata dinero billetes impuestos economía deuda
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento