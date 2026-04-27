Finanzas

Cuáles son las deudas que prescriben luego de tres años en Colombia: ojo si debe plata

Esto es lo que debe saber sobre la legislación en temas de deudas.

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Redacción Semana
27 de abril de 2026 a las 9:56 a. m.
La prescripción de deudas en Colombia puede convertirse en una alternativa legal para quienes llevan años sin ser requeridos judicialmente.
La prescripción de deudas en Colombia puede convertirse en una alternativa legal para quienes llevan años sin ser requeridos judicialmente. Foto: plata dinero billetes impuestos economía deuda
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