El microcrédito continúa consolidándose como una de las principales herramientas de financiación para pequeños negocios y emprendimientos en Colombia, especialmente en regiones rurales y municipios donde el acceso al sistema financiero tradicional sigue siendo limitado.

Icetex anuncia la renovación de 107.000 créditos para el segundo semestre del 2026: estas son las fechas

Durante el primer trimestre de 2026, la cartera bruta de microcrédito alcanzó los $ 26,15 billones, según cifras presentadas por Asomicrofinanzas en su más reciente informe sectorial.

El reporte también evidenció que más de 2,57 millones de microempresarios recibieron atención financiera en el país, de los cuales el 52 % corresponde a mujeres.

El sector mantiene además una presencia importante fuera de las grandes ciudades. Las entidades asociadas reportaron cobertura en 1.104 municipios, mientras el 31 % de la cartera de microcrédito se concentra en municipios rurales, reflejando el peso que sigue teniendo este tipo de financiación para pequeños comerciantes, productores y negocios familiares en regiones apartadas.

Durante el periodo analizado se realizaron 459.560 desembolsos, equivalentes a cerca de $ 4,95 billones, impulsando actividades relacionadas con comercio, agricultura, manufactura, servicios y emprendimientos de pequeña escala.

Asequibilidad y acceso al crédito continúan frenando la compra de vivienda en Colombia durante 2026

Actualmente, las entidades vinculadas a Asomicrofinanzas cuentan con 2.832 oficinas y más de 9.216 asesores especializados, encargados de acompañar procesos de colocación, seguimiento financiero y educación económica para pequeños empresarios en distintas regiones del país.

Miles de pequeños negocios dependen del microcrédito para financiar operación y crecimiento. Foto: Getty Images

El comportamiento del microcrédito aparece en un momento donde el acceso a financiación sigue siendo uno de los principales desafíos para pequeños negocios y trabajadores independientes, especialmente en sectores con alta informalidad o baja capacidad de acceso a créditos bancarios tradicionales.

Además del financiamiento, el modelo de microfinanzas ha venido ampliando su papel dentro de procesos de inclusión financiera, autonomía económica femenina y fortalecimiento productivo regional.

El hecho de que más de la mitad de los usuarios sean mujeres refleja cómo este mecanismo se ha convertido en una herramienta relevante para emprendimientos liderados por población femenina y hogares que dependen de pequeños negocios familiares.

Las microfinanzas también continúan ganando importancia en zonas rurales, donde muchas veces representan una de las pocas alternativas de acceso formal a recursos para actividades agrícolas, comercio local y economías comunitarias.

Tarjetas de crédito: que no lo engañen los avivatos. Por esta razón no las pueden embargar

Aunque el sector mantiene retos relacionados con tasas de interés, informalidad y riesgo crediticio, las cifras reflejan que el microcrédito sigue funcionando como un motor importante para la economía popular y los pequeños emprendimientos en Colombia.

El crecimiento de la cartera y el aumento de los desembolsos muestran, además, cómo las microfinanzas continúan fortaleciendo su alcance territorial en un escenario en el que millones de pequeños empresarios siguen dependiendo de este tipo de financiación para sostener y expandir sus actividades económicas.