La Alcaldía de Medellín puso en marcha una nueva estrategia de inclusión financiera basada en nanocréditos digitales.

Una modalidad de financiamiento de bajo monto que promete transformar el acceso al crédito para pequeños comerciantes y emprendedores de la ciudad.

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Nanocréditos digitales en Medellín: acceso rápido y sin trámites para pequeños negocios

La iniciativa, liderada a través del Banco Distrital y la Secretaría de Desarrollo Económico, apunta a ofrecer alternativas formales, rápidas y seguras frente a mecanismos informales como el “gota a gota”.

De acuerdo con información oficial publicada en el portal institucional, esta línea de crédito, también denominada nano crédito digital, permite realizar todo el proceso de solicitud de manera virtual, desde el registro hasta el desembolso.

Esto reduce tiempos y elimina las barreras tradicionales del sistema financiero.

La medida forma parte de una política pública orientada a dinamizar la economía local y fortalecer los negocios de base en los barrios.

Emprendedores en Medellín pueden acceder a nanocréditos digitales desde su celular para fortalecer sus negocios sin trámites presenciales. Foto: Getty Images.

Requisitos y montos de los nanocréditos digitales en Medellín

El acceso a estos recursos está diseñado para ser sencillo. Los interesados deben ingresar a la plataforma digital habilitada por la Alcaldía, crear un perfil y diligenciar sus datos personales y financieros.

Una vez validada la información, el usuario puede seleccionar el monto requerido y el plazo de pago, en un proceso que no exige desplazamientos ni trámites presenciales, según explicó la Administración Distrital y reportó el medio 360 Radio.

Los montos disponibles se ajustan a necesidades inmediatas de liquidez.

Según datos oficiales, los créditos oscilan entre los 50.000 y los 500.000 pesos, con plazos cercanos a 30 días.

Esta estructura responde a la lógica de microfinanzas de corto plazo, pensada para cubrir gastos como compra de insumos, reposición de inventario o pagos urgentes a proveedores.

Uno de los elementos diferenciales del programa es su enfoque inclusivo.

La línea está dirigida a personas entre 18 y 75 años, residentes en Medellín, especialmente de estratos 1, 2, 3 y 4, que cuenten con una actividad productiva o estén en proceso de iniciarla.

Además, se requiere demostrar ingresos recientes y disponer de una cuenta bancaria o billetera digital para recibir el desembolso.

A diferencia de la banca tradicional, este modelo contempla la posibilidad de acceso incluso para personas con reportes en centrales de riesgo, ampliando así el alcance del crédito formal.

Este aspecto es clave en contextos donde muchos emprendedores han sido históricamente excluidos del sistema financiero, lo que los ha llevado a recurrir a préstamos informales con altas tasas de interés.