Dólar se desploma este 21 de mayo en Colombia: así se movió la moneda

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 21 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.685, lo que significó una reducción de $ 45 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.730.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 35, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.720.

Frente a la volatilidad de la moneda, registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.730, mientras que el precio más bajo registrado al cierre ha sido de $ 3.681. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.701.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.409 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 737,75.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,11 % llegando a las 99,215 unidades.

La moneda se impulsó a la baja en el mercado este 21 de mayo. Foto: Banco Unión

Mayoría de la Fed subiría las tasas de EE. UU. si la inflación sigue arriba del 2 %

La mayoría de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed, Banco Central) de Estados Unidos señalaron que serán necesarias alzas de los tipos de interés si la inflación sigue por encima del objetivo del 2 %, según revelaron las actas de su última reunión publicadas el miércoles.

El Comité Federal de Mercado Abierto decidió mantener sin cambios la tasa de interés en esa reunión, celebrada a finales del mes pasado.

Cuatro de los 12 funcionarios con derecho a voto, sin embargo, se opusieron a la decisión, el mayor número de rechazos desde 1992.

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Las divisiones dentro de la Reserva Federal (Fed) serán un desafío clave para el próximo presidente, Kevin Warsh, quien jurará su cargo esta semana en la Casa Blanca.

La Fed tiene un doble mandato: mantener la inflación en una meta de largo plazo del 2 % y garantizar el máximo empleo en la mayor economía del mundo.

Los estadounidenses se han visto golpeados por una inflación más alta de lo previsto, con los índices de precio al consumidor alcanzando un máximo del 9,1 % interanual a mediados de 2022.

Mayoría de la Fed subiría las tasas de EE. UU. si la inflación sigue arriba del 2% Foto: stock.adobe.

El mes pasado, esa cifra se situó en el 3,8%, impulsada por las consecuencias económicas de la guerra del presidente Donald Trump contra Irán.

La tasa de desempleo de Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable durante el último año.