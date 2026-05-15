Dólar abrió más caro en Colombia este 15 de mayo: así se mueve la moneda en el mercado oficial

El dólar inició la cotización de este 15 de mayo en un precio de $3.812, lo que significó un alza de $28 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.784.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.820. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.805. El precio promedio es de $3.811.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 29,50 millones, registrando además un volumen promedio de 351,190 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,42 %, llegando a las 99,140 unidades.

El dólar sigue impactando a la economía con su elevada volatilidad. Foto: Banco Unión

Trump, implicado en varias operaciones bursátiles con grandes empresas de EE. UU.

Nuevos documentos publicados el jueves revelan que el presidente estadounidense, Donald Trump, estuvo implicado en una serie de transacciones financieras vinculadas a grandes empresas estadounidenses en 2026 y por un valor de varios cientos de millones de dólares.

Estos documentos, encabezados con el nombre del mandatario y remitidos por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), dan cuenta de operaciones que involucran a varios pesos pesados de la tecnología y de la economía estadounidense, entre ellos Amazon, Apple, Microsoft y Uber.

El fabricante de chips Nvidia y el constructor aeronáutico Boeing también aparecen mencionados.

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Para cada una de estas empresas, las sumas declaradas se sitúan en rangos que van de 1 a 5 millones de dólares.

Sin embargo, los archivos no precisan la naturaleza exacta de los activos en cuestión, por ejemplo, si se trata de compras de acciones, de bonos u otros instrumentos financieros.

Los documentos también mencionan varias “ventas” de gran envergadura, que afectan en particular a Microsoft, Amazon y Meta, y que en algunos casos se sitúan entre 5 y 25 millones de dólares.

La Oficina de Ética Gubernamental tiene por objetivo “evitar los conflictos de intereses financieros y otras violaciones de las normas deontológicas en las 140 oficinas y agencias del poder ejecutivo”, se puede leer en su sitio web.

La decisión de Donald Trump de cesar a la Junta Nacional de Ciencias desató críticas inmediatas. Foto: Getty Images

Otros documentos financieros relativos al presidente estadounidense ya se han hecho públicos en el pasado.

Los activos de Trump están depositados en un fideicomiso, administrado por su hijo, Donald Jr. Se trata de un fideicomiso revocable, lo que significa que puede, en cualquier momento, recuperar la gestión directa de sus bienes.