Dólar en casas de cambio: así se mueve este 2 de julio

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo, dado que funciona como el idioma universal de la economía global. Se utiliza como la principal moneda de reserva de los bancos centrales y es el medio de intercambio fundamental para el comercio internacional, incluyendo la fijación de precios de materias primas vitales como el petróleo.
Invertir en dólares es clave porque protege su patrimonio frente a la devaluación de la moneda local, evita la pérdida de poder adquisitivo por la inflación y te permite diversificar tu portafolio en una de las monedas más estables y aceptadas a nivel global.
Para cumplir este proceso, puede acudir a las casas de cambio, que son instituciones financieras que se dedican a comprar y vender monedas extranjeras. Su objetivo principal justamente es facilitar el intercambio de dinero, permitiendo a turistas, viajeros e inversionistas convertir su moneda local a la del país de destino o viceversa.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves
Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves, 2 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de$3,458.33y de venta de$3,579.17.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,532
|3,596
|64
|Cali
|3,440
|3,675
|235
|Cartagena
|3,500
|3,720
|220
|Cúcuta
|3,460
|3,525
|65
|Medellín
|3,432
|3,571
|139
|Pereira
|3,480
|3,610
|130
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de compra
|TRM
|jueves 2 de julio de 2026
|3458.33
|3579.17
|3403.35
|miércoles 1 de julio de 2026
|3458.33
|3579.17
|3440.83
|martes 30 de junio de 2026
|3490.56
|3603.06
|3443.59
|lunes 29 de junio de 2026
|3518.89
|3623.61
|3443.59
|domingo 28 de junio de 2026
|3516.67
|3624.72
|3443.59
|sábado 27 de junio de 2026
|3521.11
|3628.61
|3443.59
|viernes 26 de junio de 2026
|3537.22
|3643.06
|3433.71
|jueves 25 de junio de 2026
|3550.56
|3655.56
|3428.32
Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de compra
|Spread
|Amerikan Cash
|3,520
|3,570
|50
|Cambios Kapital
|3,520
|3,550
|30
|Cambios Vancouver
|3,620
|3,630
|10
|Smart Exchange
|3,500
|3,580
|80
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.
Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.