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Dólar en casas de cambio: así se mueve este 2 de julio

Tenga en cuenta la fluctuación de la moneda en el mercado cambiario.

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Redacción Semana
2 de julio de 2026 a las 6:56 a. m.
El dólar sigue marcando el pulso de la economía. Conozca la cotización y los factores que están moviendo el mercado.
El dólar sigue marcando el pulso de la economía. Conozca la cotización y los factores que están moviendo el mercado. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo, dado que funciona como el idioma universal de la economía global. Se utiliza como la principal moneda de reserva de los bancos centrales y es el medio de intercambio fundamental para el comercio internacional, incluyendo la fijación de precios de materias primas vitales como el petróleo.

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Invertir en dólares es clave porque protege su patrimonio frente a la devaluación de la moneda local, evita la pérdida de poder adquisitivo por la inflación y te permite diversificar tu portafolio en una de las monedas más estables y aceptadas a nivel global.

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Para cumplir este proceso, puede acudir a las casas de cambio, que son instituciones financieras que se dedican a comprar y vender monedas extranjeras. Su objetivo principal justamente es facilitar el intercambio de dinero, permitiendo a turistas, viajeros e inversionistas convertir su moneda local a la del país de destino o viceversa.

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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves, 2 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de$3,458.33y de venta de$3,579.17.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,5323,59664
Cali3,4403,675235
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,4603,52565
Medellín3,4323,571139
Pereira3,4803,610130

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

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FechaPrecio de compraPrecio de compraTRM
jueves 2 de julio de 20263458.333579.173403.35
miércoles 1 de julio de 20263458.333579.173440.83
martes 30 de junio de 20263490.563603.063443.59
lunes 29 de junio de 20263518.893623.613443.59
domingo 28 de junio de 20263516.673624.723443.59
sábado 27 de junio de 20263521.113628.613443.59
viernes 26 de junio de 20263537.223643.063433.71
jueves 25 de junio de 20263550.563655.563428.32

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombrePrecio de compraPrecio de compraSpread
Amerikan Cash3,5203,57050
Cambios Kapital3,5203,55030
Cambios Vancouver3,6203,63010
Smart Exchange3,5003,58080

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

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El precio del dólar vuelve a captar la atención de inversionistas, empresas y consumidores. Estos son los detalles. Foto: getty images

Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.