El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sostuvo reunión con la vicepresidenta para América Latina del Banco Mundial

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sostuvo su primera reunión oficial con el Banco Mundial como parte de la agenda de cooperación que busca fortalecer la inversión, ampliar las fuentes de financiamiento e impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo de Colombia.

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El encuentro se llevó a cabo con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro, y marcó el inicio de una hoja de ruta conjunta entre el organismo multilateral y el gobierno entrante, enfocada en promover iniciativas que contribuyan al crecimiento económico, la competitividad y el bienestar de los colombianos.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo sostuvo una reunión con la vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro, para poner en marcha una agenda de cooperación que impulsará la inversión, el financiamiento y proyectos estratégicos. El… pic.twitter.com/HxtGbPW9hi — Noticias RCN (@NoticiasRCN) July 1, 2026

Tras la reunión, Restrepo aseguró que la prioridad de la nueva administración será traducir el respaldo internacional en resultados concretos para el país.

“Estamos enfocados en una sola prioridad: convertir la cooperación internacional en metas, resultados y bienestar para todos los colombianos”, afirmó el vicepresidente electo.

Durante el encuentro, las partes coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación técnica y financiera para acelerar proyectos de alto impacto en sectores estratégicos, entre ellos infraestructura, desarrollo regional, transición energética, fortalecimiento institucional y programas que impulsen la productividad y la generación de empleo.

La reunión representa el primer acercamiento oficial del vicepresidente electo con el Banco Mundial y envía una señal de continuidad en la relación con uno de los principales organismos de financiamiento para el desarrollo.

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Con este primer paso, ambas partes acordaron avanzar en una agenda de cooperación permanente que permita transformar el respaldo internacional en acciones concretas para impulsar el crecimiento económico, fortalecer la inversión y mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para la región de América Latina y el Caribe (ALC). Foto: Banco Mundial

El acompañamiento del Banco Mundial también buscará facilitar el acceso a mecanismos de financiamiento que permitan acelerar obras de infraestructura, iniciativas de desarrollo regional y programas orientados a mejorar la productividad y la competitividad del país.

José Manuel Restrepo ha señalado que la cooperación internacional será un instrumento clave para impulsar un crecimiento sostenible, generar empleo, promover la inversión y traducir los acuerdos con socios estratégicos en beneficios tangibles para los ciudadanos.