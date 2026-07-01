José Manuel Restrepo destapa qué está haciendo el Gobierno Petro en medio del empalme: “Eso es inaceptable”

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y cabeza del empalme del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella, dijo en El Debate de SEMANA que desde el Gobierno Petro están cambiando a funcionarios del Ministerio de la Igualdad a otras entidades.

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“Lo que sí puedo decir es que hay unas cosas que hay que decidir de una vez por todas. Por ejemplo, nosotros somos conscientes de la decisión de la Corte Constitucional, en el sentido de que el Ministerio de la Igualdad desaparecería. Y este Gobierno ha sido incapaz, o por lo menos se está burlando de esa decisión, porque lo que está sucediendo en este instante al cierre de Gobierno es que están cambiando a los funcionarios del Ministerio de la Igualdad hacia otras entidades. Eso es inaceptable, porque es una burla a la decisión que tomó la Corte Constitucional”, denunció Restrepo.

Para el vicepresidente electo, este tipo de acciones no deben seguir sucediendo a pocos días de que termine el mandato de Petro.

En cuanto a la reducción de ministerios por mandato del presidente electo, Abelardo De La Espriella, Restrepo explicó que la medida está en estudio, antes de que se tome cualquier decisión.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, habló con SEMANA sobre las próximas acciones del Gobierno De La Espriella. Foto: Paula López

“Es decir, yo creo que está en estudio esa disminución del tamaño del Estado que arranca con el Ministerio de la Igualdad”, destacó puntualmente Restrepo en El Debate.

Asimismo, Restrepo dejó claro que esa tarea la dirigirá el equipo económico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), entidad que se encargará de presentar una propuesta puntual sobre cómo se llevaría a cabo esa reducción de ministerios.

“Seguramente habrá de hacer una propuesta ya la dirección, la directora o el director del Dapre, posteriormente en esa reducción o disminución o cambio en el tamaño del Estado. Y yo prefiero esperar esa propuesta que viene de parte de esta entidad”, dijo Restrepo, quien prefirió no apresurarse a mencionar posibles movimientos en los diferentes ministerios.

Por otra parte, fue enfático en decir en El Debate que, por el momento, en medio del empalme, no han detectado destrucción de información por parte del Gobierno Petro.

“Hasta este momento no. Nos preocuparía mucho eso, como también nos preocuparía que hubiera renuncias, como sucedió en otros procesos de empalme a nivel local. Renuncias de quienes tienen que responder por la información de su gestión que puede darse. Esperemos que no se dé”, señaló Restrepo.