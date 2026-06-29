José Manuel Restrepo anunció que el empalme anticorrupción tendrá participación de las regiones y auditorías especializadas

El pasado sábado 27 de junio, el presidente electo Abelardo De La Espriella anunció que su vicepresidente, José Manuel Restrepo, sería el encargado de dirigir el empalme en temas de corrupción.

José Manuel Restrepo pidió frenar nombramientos provisionales en la Cancillería en medio del empalme con el Gobierno Petro

Ahora, Restrepo habló sobre el proceso en sus redes sociales y anunció que contará con la participación de todas las regiones del país.

Según explicó, el objetivo del comité es adelantar acciones jurídicas e institucionales “frente a los graves hechos conocidos por el país”.

Además, el equipo del empalme anticorrupción contará con auditorías especializadas y con la “rigurosidad de expertos”.

“Porque, en el fondo, lo que estamos haciendo aquí todos es un servicio a la patria. Es muy importante que lo tengamos todos claro”, indicó Restrepo al comité a su cargo.

Por medio de un comunicado, De La Espriella impartió una serie de directrices al equipo de empalme. La primera está relacionada con los presuntos acuerdos o acercamientos del Gobierno actual con el Clan del Golfo.

El presidente electo pidió que toda la información pertinente sea remitida al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para su conocimiento y evaluación.

Además, exigió que se analizara la actuación del exalto comisionado para la Paz Danilo Rueda, “con el propósito de determinar si existen fundamentos jurídicos suficientes para promover las acciones legales correspondientes”.

Por su parte, José Manuel Restrepo le solicitó a la UNP abstenerse de realizar nuevos nombramientos durante la transición presidencial. En una carta enviada al director de la entidad, Augusto Rodríguez, señaló que la solicitud busca evitar decisiones durante el empalme relacionadas con el Decreto 0670 de 2026.

“El Decreto vigente no genera por sí mismo la obligación de la entidad de proveer cargos de manera inmediata y que, en el actual contexto de transición, exige una valoración especialmente cuidadosa de su oportunidad, necesidad y conveniencia institucional”, indicó Restrepo por medio de una carta dirigida a Rodríguez.

Gustavo Petro responde a la solicitud del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, de suspender nombramientos diplomáticos

El Decreto al que se refiere el vicepresidente electo modificó los requisitos para los cargos de Oficial de Protección, por lo que el gobierno entrante esperará para evaluar su alcance.