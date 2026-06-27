El presidente electo Abelardo De La Espriella designó a José Manuel Restrepo como director del Empalme Anticorrupción

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, tendrá una nueva misión en medio de lo que será el empalme del gobierno elegido por los colombianos el pasado domingo, 21 de junio, con el saliente presidente Gustavo Petro.

El gabinete de Abelardo De La Espriella: SEMANA revela el listado de algunas personas que podrían conformar el nuevo Gobierno

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, confirmó este sábado, 27 de junio, que su fórmula vicepresidencial será el encargado de liderar el equipo de empalme en temas de anticorrupción.

De acuerdo con un comunicado emitido desde Defensores de la Patria, movimiento que avaló la candidatura de Abelardo De La Espriella, el vicepresidente electo será el director del “Empalme Anticorrupción”

Esta instancia “liderará la revisión integral del estado de la administración pública durante la transición de gobierno” y tendrá la misión “de garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente”.

“Con esta decisión, el presidente electo reafirma que la lucha contra la corrupción será una prioridad desde el primer día de su gobierno”, señala el comunicado a la opinión pública.

Allí también se aclara, ante las diferentes versiones que se han venido manejando, que presidente electo Abelardo De La Espriella no asistirá a la Casa de Nariño hasta después de su posesión el 7 de agosto.

Esta nueva movida del gobierno elegido por los colombianos se suma a las decisiones que ya se han venido tomando de cara a su posesión, como el nombramiento de Rodrigo Lara, quien será el nuevo ministro del Interior y tendrá a su cargo el manejo de las relaciones con el Congreso.

Abelardo De La Espriella tendría mayorías en el Congreso para tramitar sus reformas. Esta será la estrategia para sacar adelante sus propuestas

Aunque este es el único nombre confirmado para el gabinete ministerial, en carpeta De La Espriella ya tiene un listado de personas que podrían llegar a las demás carteras y que, seguramente, se irán conociendo con en el transcurso de los días.

Uno de los opcionados para formar parte del gabinete es el economista Miguel Gómez Martínez, exembajador de Colombia en Francia, quien fue profesor de De La Espriella en la Universidad Sergio Arboleda.

En la baraja para ocupar un ministerio también está la exfiscal general de la nación Viviane Morales, quien ha sido representante a la Cámara, senadora, embajadora, conjueza de la Corte Constitucional y viceministra de Desarrollo Económico.

Aunque Abelardo De La Espriella adelantó su campaña sin partidos políticos, los necesitará para sacar adelante sus reformas. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA/ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA.

En el nuevo Gobierno se da por descontado el nombramiento como ministro de Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, quien fue gerente de Regiones en la campaña y movilizó a miles de ciudadanos en diferentes manifestaciones.

En el sonajero para ocupar un ministerio está Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla y exgobernadora del Atlántico, quien fue la secretaria de Hacienda de la primera alcaldía de Alejandro Char.